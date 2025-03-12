Матвей Пономаренко прокомментировал ничью Динамо и Зари

Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо"

В 21-м туре чемпионата Украины киевское "Динамо" дома сыграло вничью с луганской "Зарей". Матч завершился со счетом 2:2.

После матча о результате высказался 19-летний форвард "Динамо" Матвей Пономаренко, слова которого привела пресс-служба киевлян.

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Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо"

Пономаренко рассказал, что игроки расстроены

По словам Поромаренко, футболисты "Динамо" ожидали, что "Заря" создаст трудности, несмотря на кадровые проблемы соперника. Все потому, что команды настраиваются по-особенному, стремясь отобрать очки у претендента на чемпионство.

"Легких матчей у нас не бывает. Неприятно терять очки. У меня получилось забить, но жаль, что этот гол не принес команде победу. Нужно проанализировать эту игру и не допускать таких ошибок в будущих матчах", — сказал Пономаренко.

Матвей рассказал, что "Динамо" не рассчитывало пропустить уже на второй минуте матча, но быстро восстановило равновесие. Затем команда снова пропустила, но продолжала играть на победу.

Относительно своего гола Пономаренко похвалил решение тренерского штаба выпустить на поле Владислава Кабаева, который отдал на него ассист.

Также Пономаренко рассказал, что ничьи с "Ворсклой" и "Зарей" повлияли на атмосферу в команде.

"Настроение не очень хорошее. Но у нас есть все, чтобы исправить ситуацию и стать чемпионами в этом году", — сказал Матвей.

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