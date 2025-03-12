Матвій Пономаренко прокоментував нічию Динамо і Зорі

Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо"

У 21-му турі чемпіонату України київське "Динамо" вдома зіграло внічию з луганською "Зорею". Матч завершився з рахунком 2:2.

Після матчу про результат висловився 19-річний форвард "Динамо" Матвій Пономаренко, слова якого навела пресслужба киян.

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За словами Поромаренка, футболісти "Динамо" очікували, що "Зоря" створить труднощі, попри кадрові проблеми суперника. Усе тому, що команди налаштовуються по-особливому, прагнучи відібрати очки в претендента на чемпіонство.

"Легких матчів у нас не буває. Неприємно втрачати очки. У мене вийшло забити, але шкода, що цей гол не приніс команді перемогу. Потрібно проаналізувати цю гру і не допускати таких помилок у майбутніх матчах", — сказав Пономаренко.

Матвій розповів, що "Динамо" не розраховувало пропустити вже на другій хвилині матчу, але швидко відновило рівновагу. Потім команда знову пропустила, але продовжувала грати на перемогу.

Щодо свого голу Пономаренко похвалив рішення тренерського штабу випустити на поле Владислава Кабаєва, який віддав на нього асист.

Також Пономаренко розповів, що нічиї з "Ворсклою" та "Зорею" вплинули на атмосферу в команді.

"Настрій не дуже гарний. Але в нас є все, щоб виправити ситуацію і стати чемпіонами цього року", — сказав Матвій.

Нагадаємо, "Шахтар" і "Динамо" провалилися на старті другої половини чемпіонату — ми розповіли, чому так сталося.

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