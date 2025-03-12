Леоненко дал прогноз на развитие скандала с Ванатом и Пономаренко

Леоненко объяснил, почему Пономаренко поругался с Ванатом
Известный в прошлом футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Виктор Леоненко поделился мнением о скандале между Владиславом Ванатом и Матвеем Пономаренко. Футболисты столичной команды чуть не подрались во время матча УПЛ.
Эксперт считает, что оба игрока не смогут стать звездами даже в Премьер-лиге, сообщает "Спорт-Экспресс Украины".
Во время поединка 21 тура УПЛ Владислав Ванат высказал претензии своему конкуренту Матвею Пономаренко. Молодой футболист отмахнулся от одноклубника, после чего тот окончательно разозлился.
Игра завершилась ничьей со счетом 2:2. Виктор Леоненко заявил, что следующая потеря очков может стать критической для "Динамо", особенно если "Александрия" продолжит побеждать. Бывший форвард не понимает, как "бело-синие" смогли "разбазарить" преимущество над конкурентами. Эксперт предположил, что в случае неудачного выступления в этом сезоне футболисты и тренерский штаб "будут выбирать мост, с которого прыгать".
Что Леоненко думает о скандале в "Динамо"
Одиозный экс-футболист резко раскритиковал двух форвардов, которые начали выяснять отношения прямо на поле во время матча. Леоненко посоветовал Ванату и Пономаренко отправиться на турнир "Кожаный мяч", а также заявил, что подобные конфликты происходят "не от большого ума".
"Лично для меня всегда важнее было отдать результативную передачу, чем забить, в отличие от Ваната и Пономаренко. Вот когда они это поймут и начнут делать, то у них будет шанс стать хотя бы подобием футболистов. Ванат лучший бомбардир УПЛ и никому не нужен! Представляете, какой вид мы в еврокубках будем иметь? Уверен, что до Лиги чемпионов не дойдет никто", — заявил Леоненко.
Отрыв "Динамо" от "Александрии" сократился до 4 очков.
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