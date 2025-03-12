Леоненко дал прогноз на развитие скандала с Ванатом и Пономаренко

Бывший футболист Виктор Леоненко. Фото: УНИАН

Известный в прошлом футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Виктор Леоненко поделился мнением о скандале между Владиславом Ванатом и Матвеем Пономаренко. Футболисты столичной команды чуть не подрались во время матча УПЛ.

Эксперт считает, что оба игрока не смогут стать звездами даже в Премьер-лиге, сообщает "Спорт-Экспресс Украины".

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Во время поединка 21 тура УПЛ Владислав Ванат высказал претензии своему конкуренту Матвею Пономаренко. Молодой футболист отмахнулся от одноклубника, после чего тот окончательно разозлился.

Матвей Пономаренко во время поединка. Фото: пресс-служба "Динамо"

Игра завершилась ничьей со счетом 2:2. Виктор Леоненко заявил, что следующая потеря очков может стать критической для "Динамо", особенно если "Александрия" продолжит побеждать. Бывший форвард не понимает, как "бело-синие" смогли "разбазарить" преимущество над конкурентами. Эксперт предположил, что в случае неудачного выступления в этом сезоне футболисты и тренерский штаб "будут выбирать мост, с которого прыгать".

Владислав Ванат обыгрывает соперника. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Леоненко думает о скандале в "Динамо"

Одиозный экс-футболист резко раскритиковал двух форвардов, которые начали выяснять отношения прямо на поле во время матча. Леоненко посоветовал Ванату и Пономаренко отправиться на турнир "Кожаный мяч", а также заявил, что подобные конфликты происходят "не от большого ума".

"Лично для меня всегда важнее было отдать результативную передачу, чем забить, в отличие от Ваната и Пономаренко. Вот когда они это поймут и начнут делать, то у них будет шанс стать хотя бы подобием футболистов. Ванат лучший бомбардир УПЛ и никому не нужен! Представляете, какой вид мы в еврокубках будем иметь? Уверен, что до Лиги чемпионов не дойдет никто", — заявил Леоненко.

Отрыв "Динамо" от "Александрии" сократился до 4 очков.

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