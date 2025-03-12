Динамо подписало игрока с травмой, который нескоро выйдет на поле

Валерий Лучкевич с футболкой "Динамо". Фото: instagram.com/valerii.luchkevych/

Новичок киевского "Динамо" Валерий Лучкевич не поможет команде в ближайших матчах. Футболист пропустит как минимум несколько недель из-за травмы.

Защитник повредил бедро еще в своей прежней команде, напомнил журналист Владимир Зверов.

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Украинский журналист объяснил, что проблему со здоровьем начались у Валерия Лучкевича еще в "Колосе". В последнее время 29-летний защитник не тренировался с основной командой, а поддерживал форму в "молодежке". Именно это и повлияло на состояние игрока.

Валерий Лучкевич на базе "Динамо". Фото: instagram.com/valerii.luchkevych/

Что произошло с новичком "Динамо"

Футболисты "Колоса" U-19 тренируются на искусственном покрытии. Игроки основной команды работают на обычном газоне. Переход с одного типа поля на другой может вызвать определенные проблемы с мышцами. Именно это и произошло с Валерием Лучкевичем.

Новичок "Динамо" столкнулся с нагрузкой, к которой его организм оказался не готов. Тренерский штаб киевской команды не сможет рассчитывать на этого футболиста в ближайших матчах.

В сезоне 2024/2025 Лучкевич сыграл провел на поле всего три поединка. "Динамо" не разглашает детали контракта бывшего игрока "Колоса".

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