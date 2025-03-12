Динамо підписало гравця з травмою, який нескоро вийде на поле

Валерій Лучкевич із футболкою "Динамо". Фото: instagram.com/valerii.luchkevych/

Новачок київського "Динамо" Валерій Лучкевич не допоможе команді в найближчих матчах. Футболіст пропустить щонайменше кілька тижнів через травму.

Захисник пошкодив стегно ще у своїй колишній команді, нагадав журналіст Володимир Звєров.

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Український журналіст пояснив, що проблеми зі здоров'ям почалися у Валерія Лучкевича ще в "Колосі". Останнім часом 29-річний захисник не тренувався з основною командою, а підтримував форму в "молодіжці". Саме це і вплинуло на стан гравця.

Валерій Лучкевич на базі "Динамо". Фото: instagram.com/valerii.luchkevych/

Що сталося з новачком "Динамо"

Футболісти "Колоса" U-19 тренуються на штучному покритті. Гравці основної команди працюють на звичайному газоні. Перехід з одного типу поля на інший може спричинити певні проблеми з м'язами. Саме це і сталося з Валерієм Лучкевичем.

Новачок "Динамо" зіткнувся з навантаженням, до якого його організм виявився не готовим. Тренерський штаб київської команди не зможе розраховувати на цього футболіста в найближчих матчах.

У сезоні 2024/2025 Лучкевич зіграв провів на полі всього три поєдинки. "Динамо" не розголошує деталі контракту колишнього гравця "Колоса".

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