Динамо підписало гравця з травмою, який нескоро вийде на поле

Динамо надовго втратило одного з новачків — відома причина
Новачок київського "Динамо" Валерій Лучкевич не допоможе команді в найближчих матчах. Футболіст пропустить щонайменше кілька тижнів через травму.
Захисник пошкодив стегно ще у своїй колишній команді, нагадав журналіст Володимир Звєров.
Український журналіст пояснив, що проблеми зі здоров'ям почалися у Валерія Лучкевича ще в "Колосі". Останнім часом 29-річний захисник не тренувався з основною командою, а підтримував форму в "молодіжці". Саме це і вплинуло на стан гравця.
Що сталося з новачком "Динамо"
Футболісти "Колоса" U-19 тренуються на штучному покритті. Гравці основної команди працюють на звичайному газоні. Перехід з одного типу поля на інший може спричинити певні проблеми з м'язами. Саме це і сталося з Валерієм Лучкевичем.
Новачок "Динамо" зіткнувся з навантаженням, до якого його організм виявився не готовим. Тренерський штаб київської команди не зможе розраховувати на цього футболіста в найближчих матчах.
У сезоні 2024/2025 Лучкевич зіграв провів на полі всього три поєдинки. "Динамо" не розголошує деталі контракту колишнього гравця "Колоса".
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