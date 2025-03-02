Сабо розповів цікавий момент про те, як очолив збірну України з футболу

Сабо зізнався, який "наказ" отримав від Суркісів та Медведчука
Відомий український тренер Йожеф Сабо має дуже яскраву та насичену біографію. Зокрема, вона пов'язана зі збірною України.
Йожеф Сабо в інтерв'ю "Українському футболу" згадав, як прийняв керівництво збірною у 1994 році.
За його словами, це була не пропозиція, а скоріше наказ. А про відмову не могло бути й мови.
Що розповів Сабо
"На той момент я був головним тренером "Динамо". Київським клубом тоді, як і зараз, зрештою, керували брати Суркіси та ось цей от їхній друг, що зараз десь там на Росії ховається, зрадник, кум Путіна. Медведчук", — розповів Сабо.
Він додав, що президентом ФФУ тоді був Віктор Банніков, "разом з ними там всякі справи крутив".
"Викликали вони якось вона мене на розмову і кажуть: "Йожефе, ти маєш очолити збірну і все, а ми всім чим треба тобі допоможемо, не переживай". Тому в мене була скоріше не пропозиція, а прямий наказ. Про відмову й мови не могло бути. От так тоді справи робилися", — резюмував він.
Йожеф Сабо очолював збірну України двічі. Вперше він керував нею у двох матчах кваліфікації на чемпіонат Європи 1996 року. Вдруге очолив національну команду у 1996 році, пробувши на її тренерському "містку" три роки.
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