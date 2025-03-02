Сабо рассказал интересный момент о том, как возглавил сборную Украины по футболу

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо. Фото: Кравс Евгений / УНИАН

Известный украинский тренер Йожеф Сабо имеет очень яркую и насыщенную биографию. В частности, она связана со сборной Украины.

Йожеф Сабо в интервью "Украинскому футболу" вспомнил, как принял руководство сборной в 1994 году.

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По его словам, это было не предложение, а скорее приказ. А об отказе не могло быть и речи.

Что рассказал Сабо

"На тот момент я был главным тренером "Динамо". Киевским клубом тогда, как и сейчас, в конце концов, руководили братья Суркисы и вот этот вот их друг, который сейчас где-то там на России скрывается, предатель, кум Путина. Медведчук", — рассказал Сабо.

Он добавил, что президентом ФФУ тогда был Виктор Банников, "вместе с ними там всякие дела крутил".

"Вызвали они как-то она меня на разговор и говорят: "Йожеф, ты должен возглавить сборную и все, а мы всем чем надо тебе поможем, не переживай". Поэтому у меня было скорее не предложение, а прямой приказ. Об отказе и речи не могло быть. Вот так тогда дела делались", — резюмировал он.

Йожеф Сабо возглавлял сборную Украины дважды. Впервые он руководил ею в двух матчах квалификации на чемпионат Европы 1996 года. Второй раз возглавил национальную команду в 1996 году, пробыв на ее тренерском "мостике" три года.

Напомним, за сборную Украины в начале независимости выступали игроки, которые со временем решили играть за сборную России.

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