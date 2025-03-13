Йожеф Сабо объяснил, почему перестал общаться с Андреем Шевченко

Бывший тренер сборной Украины и Динамо Йожеф Сабо. Фото: УНИАН

Известный украинский тренер Йожеф Сабо дал большое интервью. В нем он, в частности, рассказал об отношениях с другими известными украинскими футболистами.

Сабо в интервью "Украинскому футболу" отметил, что уже давно не общался с нынешним главой УАФ Андреем Шевченко.

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Председатель УАФ Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Что рассказал Сабо

"Вообще же, я с Шевченко уже очень давно не общался лично. Он сейчас где-то там витает в облаках, недосягаемый. Я ему конечно желаю здоровья, всего наилучшего...", — отметил Сабо.

Тренер считает, что Андрей Шевченко мог на него обидеться.

"Видимо, он обиделся на меня после того интервью, где я рассказал, что в юности он имел отношения со старшей женщиной и мог погубить карьеру. Я его тогда вытащил. И вот такая благодарность...", — резюмировал он.

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