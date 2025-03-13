Йожеф Сабо объяснил, почему перестал общаться с Андреем Шевченко

Сабо раскрыл, почему не общается с Шевченко
Известный украинский тренер Йожеф Сабо дал большое интервью. В нем он, в частности, рассказал об отношениях с другими известными украинскими футболистами.
Сабо в интервью "Украинскому футболу" отметил, что уже давно не общался с нынешним главой УАФ Андреем Шевченко.
По его мнению, Шевченко мог на него обидеться. Причиной могло стать событие из прошлого.
Что рассказал Сабо
"Вообще же, я с Шевченко уже очень давно не общался лично. Он сейчас где-то там витает в облаках, недосягаемый. Я ему конечно желаю здоровья, всего наилучшего...", — отметил Сабо.
Тренер считает, что Андрей Шевченко мог на него обидеться.
"Видимо, он обиделся на меня после того интервью, где я рассказал, что в юности он имел отношения со старшей женщиной и мог погубить карьеру. Я его тогда вытащил. И вот такая благодарность...", — резюмировал он.
Напомним, букмекеры назвали фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Футболист, которым интересовалось киевское "Динамо", переедет в клуб из Российской Федерации.
Известный форвард "Арсенала" и "Барселоны" назвал фаворита на нынешний "Золотой мяч".
Киевское "Динамо" часто было в центре серьезных скандалов. Мы собрали самые громкие из них.
Читайте Новини.LIVE!