Букмекеры удивили прогнозом на победителя Лиги чемпионов

Андрей Лунин поздравляет Джуда Беллингема с победой. Фото: Reuters/Juan Medina

Все участники четвертьфиналов Лиги чемпионов уже известны. К сюрпризам можно отнести только присутствие в восьмерке лучших команд континента английскую "Астон Виллу", но ей повезло со жребием по 1/8 турнира.

Фаворитами ЛЧ оказались команды, которые еще несколько месяцев назад в финале видели только самые преданные болельщики, сообщает портал Новини.LIVE.

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Лига чемпионов в сезоне 2024/2025 проводится в новом формате. Пока рано судить о том, пошло ли это на пользу турниру, который уже потерял несколько претендентов на победу. Английский "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" уже сосредоточились на внутренних первенствах, мадридский "Атлетико" последовал их примеру. Кто остался в Лиге чемпионов? Какая команда является главным фаворитом турнира?

Турнирная сетка Лиги чемпионов. Фото: скриншот Telegram

Главные претенденты на победу в ЛЧ

Суперкомпьютер обновил список главных фаворитов турнира в этом сезоне. "Реал" потерял первую строчку в новом рейтинге. Первое место в нем занимает "ПСЖ", который получил больше 20% вероятности на победу. На один процент отстала каталонская "Барселона", которая в этом сезоне достаточно стабильна. Лондонский "Арсенал" и итальянский "Интер" отстали еще больше, а мадридский "Реал" занял аж пятое место.

Букмекеры тоже обновили коэффициенты на победу команд. Большинство компаний верит в победу "Барселоны", лидеру которой Тьерри Анри недавно пророчил "Золотой мяч"-2025. Речь про Рафинью, он лидирует в гонке лучших бомбардиров ЛЧ.

К примеру, Favbet предлагает на победу "Барселоны" коэффициент 4,00. Сделать ставку на "Реал" и "ПСЖ" можно с коэффициентом 4,50. Успех "Баварии" оценивается коэффициентом 8,00. Аутсайдером рейтинга считается "Боруссия" (Дортмунд), на победу которой принимают ставки с коэффициентом 40,00.

Усман Дембеле стал лидером "ПСЖ". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Сильные и слабые стороны фаворитов

В начале весны слишком рано делать выводы о том, что случится через два с половиной месяца. Многое может измениться. Французский "ПСЖ" действительно набрал прекрасную форму и заслуженно обыграл "Ливерпуль". Болельщики команды все реже вспоминают о Килиане Мбаппе, ведь Усман Дембеле забивает гол за голом. Луису Энрике удалось сделать "ПСЖ" сильнее. Парижане вышли на пик формы, но сумеют ли они удержаться на нем до конца сезона? Особенно при условии, когда в чемпионате Франции у команды не осталось равных соперников.

Рафинья поздравляет Ламина Ямала. Фото: Reuters/Albert Gea

Игра каталонской "Барселоны" впечатляет ровно до того момента, пока подопечным Ханса-Дитера Флика не приходится противостоять эшелонированной обороне. В таких случаях оказывается, что Роберт Левандовский часто перемещается по полю пешком, оборона нередко допускает ошибки, а варианты для атак часто зависят от гениальности Ямаля, а также настойчивости Педри и Рафиньи.

Мюнхенская "Бавария" совершенно непредсказуема, а у ее тренера совершенно нет опыта решения серьезных турнирных задач. И если в Бундеслиге немцы очень близки к титулу, то в ЛЧ они могут "споткнуться" уже о миланский "Интер" в четвертьфинале. Команду Симоне Индзаги нельзя недооценивать, но она одновременно с Лигой Чемпионов ведет ожесточенную борьбу за Скудетто в Италии. На два турнира сил может не хватить.

Харри Кейн забивает гол. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Мадридский "Реал" очень нестабилен, команде досаждают травмы. Порой создается ощущение, что Карло Анчелотти утратил контроль над раздевалкой. Логично, что "бланкос" не считают главным фаворитом турнира. Однако у этой команды есть очень важная черта, которую "Реал" прокачал, как мышцу в спортзале. Мадридцы умеют вырывать победы вопреки всему, побеждать "на характере", забивать важные голы в конце матчей. Никогда нельзя недооценивать "Реал".

"Астон Вилла", "Боруссия" и "Арсенал" не относятся к фаворитам ЛЧ. Сложно представить эти команды даже в финале турнира. Но они еще могут преподнести сюрпризы.

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