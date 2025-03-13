Симеоне был вне себя от ярости после вылета Атлетико из ЛЧ

Тренер Диего Симеоне во время матча. Фото: Reuters/Susana Vera

Мадридский "Атлетико" не сумел пройти "Реал" на пути к четвертьфиналу Лиги чемпионов. "Матрасники" выиграли ответный матч, но это оказалось мало для того, чтобы не вылететь из турнира.

Серия пенальти в поединке запомнилась скандальным эпизодом, сообщает ESPN.

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"Атлетико" повел в счете на первой минуте ответного матча на "Ванда Метрополитано" благодаря голу Конора Галлахера. Первый поединок этих команда завершился со счетом 2:1 в пользу "Реала", который мог решить вопрос с выходом в четвертьфинал еще до серии одиннадцатиметровых ударов. Однако Винисиус не сумел забить пенальти во время ответного матча.

Чем недоволен Симеоне

В серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов рефери не засчитал гол, который забил Хулиан Альварес. Вратарю "Реала" Тибо Куртуа показалось, что форвард "Атлетико" дважды коснулся мяча, что голкипер и сообщил судье. В итоге "королевский клуб" победил в серии со счетом 2:4, а главный тренер "матрасников" Диего Симеоне выглядел разочарованным.

Диего Симеоне и Антуан Гризманн. Фото: Reuters/Susana Vera

Главный тренер "Атлетико" категорически опроверг то, что Хулиан Альварес дважды коснулся мяча во время пенальти. Диего Симеоне сожалеет, что рефери не сумел разобраться в этом скандальном эпизоде. Наставник "матрасников" считает, что бригада арбитров отработала не профессионально.

"Мои парни все делали правильно весь матч. Я горжусь своей командой. Есть вещи, которые невозможно исправить, но мне не в чем упрекнуть команду", — заявил Симеоне.

Соперником мадридского "Реала" в четвертьфинале Лиги чемпионов станет лондонский "Арсенал", за который играет Александр Зинченко.

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