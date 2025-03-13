Сімеоне був у нестямі від люті після вильоту Атлетіко з ЛЧ

Сімеоне розкритикував Реал і суддівство після вильоту Атлетіко
Мадридський "Атлетіко" не зумів пройти "Реал" на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. "Матрацники" виграли матч-відповідь, але цього виявилося замало для того, щоб не вилетіти з турніру.
Серія пенальті в поєдинку запам'яталася скандальним епізодом, повідомляє ESPN.
"Атлетіко" повів у рахунку на першій хвилині матчу-відповіді на "Ванда Метрополітано" завдяки голу Конора Галлагера. Перший поєдинок цих команда завершився з рахунком 2:1 на користь "Реала", який міг розв'язати питання з виходом до чвертьфіналу ще до серії одинадцятиметрових ударів. Проте Вінісіус не зумів забити пенальті під час матчу-відповіді.
Чим незадоволений Сімеоне
У серії післяматчевих одинадцятиметрових ударів рефері не зарахував гол, який забив Хуліан Альварес. Воротарю "Реала" Тібо Куртуа здалося, що форвард "Атлетіко" двічі торкнувся м'яча, що голкіпер і повідомив судді. У підсумку "королівський клуб" переміг у серії з рахунком 2:4, а головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне мав розчарований вигляд.
Головний тренер "Атлетіко" категорично спростував те, що Хуліан Альварес двічі торкнувся м'яча під час пенальті. Дієго Сімеоне шкодує, що рефері не зумів розібратися в цьому скандальному епізоді. Наставник "матрацників" вважає, що бригада арбітрів відпрацювала непрофесійно.
"Мої хлопці все робили правильно весь матч. Я пишаюся своєю командою. Є речі, які неможливо виправити, але мені нема в чому дорікнути команді", — заявив Сімеоне.
Суперником мадридського "Реала" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів стане лондонський "Арсенал", за який грає Олександр Зінченко.
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