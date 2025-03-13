Сімеоне був у нестямі від люті після вильоту Атлетіко з ЛЧ

Тренер Дієго Сімеоне під час матчу. Фото: Reuters/Susana Vera

Мадридський "Атлетіко" не зумів пройти "Реал" на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. "Матрацники" виграли матч-відповідь, але цього виявилося замало для того, щоб не вилетіти з турніру.

Серія пенальті в поєдинку запам'яталася скандальним епізодом, повідомляє ESPN.

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"Атлетіко" повів у рахунку на першій хвилині матчу-відповіді на "Ванда Метрополітано" завдяки голу Конора Галлагера. Перший поєдинок цих команда завершився з рахунком 2:1 на користь "Реала", який міг розв'язати питання з виходом до чвертьфіналу ще до серії одинадцятиметрових ударів. Проте Вінісіус не зумів забити пенальті під час матчу-відповіді.

Чим незадоволений Сімеоне

У серії післяматчевих одинадцятиметрових ударів рефері не зарахував гол, який забив Хуліан Альварес. Воротарю "Реала" Тібо Куртуа здалося, що форвард "Атлетіко" двічі торкнувся м'яча, що голкіпер і повідомив судді. У підсумку "королівський клуб" переміг у серії з рахунком 2:4, а головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне мав розчарований вигляд.

Дієго Сімеоне та Антуан Грізманн. Фото: Reuters/Susana Vera

Головний тренер "Атлетіко" категорично спростував те, що Хуліан Альварес двічі торкнувся м'яча під час пенальті. Дієго Сімеоне шкодує, що рефері не зумів розібратися в цьому скандальному епізоді. Наставник "матрацників" вважає, що бригада арбітрів відпрацювала непрофесійно.

"Мої хлопці все робили правильно весь матч. Я пишаюся своєю командою. Є речі, які неможливо виправити, але мені нема в чому дорікнути команді", — заявив Сімеоне.

Суперником мадридського "Реала" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів стане лондонський "Арсенал", за який грає Олександр Зінченко.

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