Арсенал і ПСВ розписали нічию, Зінченко забив красивий гол

Зінченко забив й був кращим на полі, але Арсенал не переміг
В Лондоні завершився матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Арсеналом" та нідерландським ПСВ Ейндховен. Перша гра закінчилась перемогою "канонірів" з рахунком 7:1.
Друга гра завершилась з рахунком 2:2, повідомив портал Новини.LIVE.
Зінченко відкрив рахунок у матчі
Головною несподіванкою в матчі став вихід Олександра Зінченка з перших хвилин матчу на позиції атакувального півзахисника. Українець дуже давно не грав на рідній позиції з перших хвилин.
На 6-й хвилині рахунок було відкрито. Зінченко отримав точну передачу від Рахіма Стерлінга на правому фланзі атаки. Змістившись до зони перед штрафним майданчиком, українець блискуче закрутив м’яч у дальній кут. У голкіпера не було шансів, а трибуни вибухнули оваціями.
Однак ПСВ вдалося зрівняти рахунок на 19-й хвилині завдяки індивідуальній грі Івана Перішича. Цього разу хорват отримав м’яч перед штрафним суперника й потужно пробив у дальню "дев’ятку".
Перед перервою, на 37-й хвилині, свою майстерність асистента вдруге показав Стерлінг. Він на правому фланзі змістився до лицьової лінії й зробив ідеальну подачу в центр штрафного майданчика, де Деклан Райс ударом головою відправив м’яч у сітку — 2:1.
В другому таймі команди забили лише раз. На 70-й хвилині Дріуш розігнав атаку, віддавши розкішну передачу між центральними захисниками на Бабаді. Той, опинившись віч-на-віч із воротарем, холоднокровно перекинув Раю.
На 79-й хвилині Мікель Артета освіжив центр поля та замінив Зінченка, на Мартіна Едегора.
За підсумками двох матчів "Арсенал" переміг з рахунком 9:3.
Зінченко за відіграний час отримав від порталу WhoScored оцінку 7.1. в "Арсеналі" вище лише у Стерлінга — 7.4.
"Арсенал" — ПСВ — 2:2 перший матч — 7:1
Голи: Зінченко, 6, Райс, 37 — Перішич, 18, Бабаді, 70
"Арсенал": Рая — Вайт (Тімбер, 79), Ківьор, Габріел, Льюїс-Скеллі — Райс (Калафіорі, 64), Жоржиньо, Зінченко (Едегор, 79) — Стерлінг, Меріно (Троссар, 64), Тірні (Мартінеллі, 79).
ПСВ: Бенітес — Ледезма, Нагало (Фламінго, 77), Обіспо (Боскальї, 69), Маласія — Тіл, Схаутен (Верман, 46), Бабаді — Бакайоко, Перішич (де Йонг, 68), Дріуш (Байрактаревич, 80).
Попередження: Ківьор, Райс, Стерлінг — Бабаді
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