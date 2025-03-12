Арсенал и ПСВ расписали ничью, Зинченко забил красивый гол

Александра Зинченко поздравляют с забитым мячом. Фото: Reuters

В Лондоне завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и нидерландским ПСВ Эйндховен. Первая игра закончилась победой "канониров" со счетом 7:1.

Вторая игра завершилась со счетом 2:2, сообщил портал Новини.LIVE.

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Зинченко открыл счет в матче

Главной неожиданностью матча стал выход Александра Зинченко в стартовом составе на позиции атакующего полузащитника. Украинец давно не играл на своей родной позиции с первых минут.

На 6-й минуте счет был открыт. Зинченко получил точную передачу от Рахима Стерлинга на правом фланге атаки. Сместившись в зону перед штрафной площадью, украинец блестяще закрутил мяч в дальний угол. У голкипера не было шансов, а трибуны взорвались овациями.

Команда поздравляет Зинченко с голом. Фото: Reuters

Однако ПСВ удалось сравнять счет на 19-й минуте благодаря индивидуальной игре Ивана Перишича. На этот раз хорват получил мяч перед штрафной соперника и мощно пробил в дальнюю "девятку".

Иван Перишич забил в свои 36 лет. Фото: Reuters

Перед перерывом, на 37-й минуте, свою мастерскую игру в качестве ассистента второй раз показал Стерлинг. Он на правом фланге сместился к лицевой линии и сделал идеальную подачу в центр штрафной площадки, где Деклан Райс ударом головой отправил мяч в сетку — 2:1.

Деклан Райс после своего гола. Фото: Reuters

Во втором тайме команды забили лишь раз. На 70-й минуте Дриуш разогнал атаку, отдав роскошную передачу между центральными защитниками на Бабади. Тот, оказавшись один на один с вратарем, хладнокровно перебросил Раю.

На 79-й минуте Микель Артета освежил центр поля, заменив Зинченко на Мартина Эдегора.

По итогам двух матчей "Арсенал" победил со счетом 9:3.

Зинченко за отыгранное время получил от портала WhoScored оценку 7.1. В "Арсенале" выше только у Стерлинга — 7.4.

"Арсенал" — ПСВ — 2:2, первый матч — 7:1

Голы: Зинченко, 6, Райс, 37 — Перишич, 18, Бабади, 70

"Арсенал": Рая — Уайт (Тимбер, 79), Кивёр, Габриэл, Льюис-Скелли — Райс (Калафиори, 64), Жоржиньо, Зинченко (Эдегор, 79) — Стерлинг, Мерино (Троссар, 64), Тирни (Мартинелли, 79).

ПСВ: Бенитес — Ледезма, Нагало (Фламинго, 77), Обиспо (Боскальи, 69), Маласия — Тил, Схаутен (Верман, 46), Бабади — Бакайоко, Перишич (де Йонг, 68), Дриуш (Байрактаревич, 80).

Предупреждения: Кивёр, Райс, Стерлинг — Бабади

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