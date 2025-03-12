Зинченко забил красивый гол в матче Арсенал — ПСВ в Лиге чемпионов

Александр Зинченко. Фото: Reuters

В Лондоне проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Арсеналом" и нидерландским ПСВ Эйндховен. Первая игра закончилась победой "канониров" со счетом 7:1.

С первых минут в стартовом составе "Арсенала" вышел украинский полузащитник Александр Зинченко, сообщил портал Новини.LIVE.

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Александр Зинченко. Фото: Reuters

Гол Зинченко

После уверенной победы в первом матче Микель Артета выставил на игру резервный состав.

Зинченко вышел не на левом фланге обороны, а на позиции атакующего полузащитника, где в последний раз играл в старте еще до карьеры в Англии.

На шестой минуте Зинченко забил очень красивый гол, закрутив мяч из-за пределов штрафной площади в дальний угол ворот.

На 18-й минуте ПСВ сравняли счет после точного удара Ивана Перишича.

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