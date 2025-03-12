Зінченко забив красивий гол у матчі Арсенал – ПСВ у Лізі чемпіонів

Олександр Зінченко. Фото: Reuters

В Лондоні проходить матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Арсеналом" та нідерландським ПСВ Ейндховен. Перша гра закінчилась перемогою "канонірів" з рахунком 7:1.

З перших хвилин у стартовому складі "Арсеналу" вийшов український півзахисник Олександр Зінченко, повідомив портал Новини.LIVE.

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Олександр Зінченко. Фото: Reuters

Гол Зінченка

Після впевненої перемоги в першому матчі Мікель Артета виставив на гру резервний склад.

Зінченко вийшов не на лівому фланзі оборони, а на позиції атакувального півзахисника, де в останнє грав ще до кар’єри в Англії.

На шостій хвилині Зінченко забив дуже красивий гол, закрутивши м'яч з-за меж штрафного майданчика в дальній кут воріт.

На 18-й хвилині ПСВ зрівняли рахунок після точного удару Івана Перішича.

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