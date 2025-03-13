Букмекери здивували прогнозом на переможця Ліги чемпіонів

Андрій Лунін вітає Джуда Беллінгема з перемогою. Фото: Reuters/Juan Medina

Усі учасники чвертьфіналів Ліги чемпіонів уже відомі. До сюрпризів можна віднести тільки присутність у вісімці найкращих команд континенту англійську "Астон Віллу", але їй пощастило з жеребом по 1/8 турніру.

Фаворитами ЛЧ виявилися команди, які ще кілька місяців тому у фіналі бачили тільки найвідданіші вболівальники, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ліга чемпіонів у сезоні 2024/2025 проводиться в новому форматі. Поки зарано судити про те, чи пішло це на користь турніру, який уже втратив кілька претендентів на перемогу. Англійський "Манчестер Сіті" і "Ліверпуль" уже зосередилися на внутрішніх першостях, мадридський "Атлетіко" наслідував їхній приклад. Хто залишився в Лізі чемпіонів? Яка команда є головним фаворитом турніру?

Турнірна сітка Ліги чемпіонів. Фото: скриншот Telegram

Головні претенденти на перемогу в ЛЧ

Суперкомп'ютер оновив список головних фаворитів турніру в цьому сезоні. "Реал" втратив першу сходинку в новому рейтингу. Перше місце в ньому посідає "ПСЖ", який отримав понад 20% ймовірності на перемогу. На один відсоток відстала каталонська "Барселона", яка цього сезону досить стабільна. Лондонський "Арсенал" та італійський "Інтер" відстали ще більше, а мадридський "Реал" посів аж п'яте місце.

Букмекери теж оновили коефіцієнти на перемогу команд. Більшість компаній вірить у перемогу "Барселони", лідеру якої Тьєррі Анрі нещодавно пророкував "Золотий м'яч"-2025. Йдеться про Рафінью, він лідирує в перегонах найкращих бомбардирів ЛЧ.

Наприклад, Favbet пропонує на перемогу "Барселони" коефіцієнт 4,00. Зробити ставку на "Реал" і "ПСЖ" можна з коефіцієнтом 4,50. Успіх "Баварії" оцінюється коефіцієнтом 8,00. Аутсайдером рейтингу вважається "Боруссія" (Дортмунд), на перемогу якої приймають ставки з коефіцієнтом 40,00.

Усман Дембеле став лідером "ПСЖ". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Сильні та слабкі сторони фаворитів

На початку весни занадто рано робити висновки про те, що трапиться через два з половиною місяці. Багато що може змінитися. Французький "ПСЖ" дійсно набрав чудову форму і заслужено обіграв "Ліверпуль". Вболівальники команди все рідше згадують про Кіліана Мбаппе, адже Усман Дембеле забиває гол за голом. Луїсу Енріке вдалося зробити "ПСЖ" сильнішим. Парижани вийшли на пік форми, але чи зуміють вони втриматися на ньому до кінця сезону? Особливо за умови, коли в чемпіонаті Франції у команди не залишилося рівних суперників.

Рафінья вітає Ламіна Ямала. Фото: Reuters/Albert Gea

Гра каталонської "Барселони" вражає рівно до того моменту, поки підопічним Ганса-Дітера Фліка не доводиться протистояти ешелонованій обороні. У таких випадках виявляється, що Роберт Левандовський часто переміщається по полю пішки, оборона нерідко припускається помилок, а варіанти для атак часто залежать від геніальності Ямала, а також наполегливості Педрі та Рафіньї.

Мюнхенська "Баварія" абсолютно непередбачувана, а в її тренера зовсім немає досвіду вирішення серйозних турнірних завдань. І якщо в Бундеслізі німці дуже близькі до титулу, то в ЛЧ вони можуть "спіткнутися" вже об міланський "Інтер" у чвертьфіналі. Команду Сімоне Індзагі не можна недооцінювати, але вона одночасно з Лігою Чемпіонів веде запеклу боротьбу за Скудетто в Італії. На два турніри сил може не вистачити.

Гаррі Кейн забиває гол. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Мадридський "Реал" дуже нестабільний, команді докучають травми. Часом створюється відчуття, що Карло Анчелотті втратив контроль над роздягальнею. Логічно, що "бланкос" не вважають головним фаворитом турніру. Однак у цієї команди є дуже важлива риса, яку "Реал" прокачав, як м'яз у спортзалі. Мадридці вміють виривати перемоги всупереч усьому, перемагати "на характері", забивати важливі голи наприкінці матчів. Ніколи не можна недооцінювати "Реал".

"Астон Вілла", "Боруссія" та "Арсенал" не належать до фаворитів ЛЧ. Складно уявити ці команди навіть у фіналі турніру. Але вони ще можуть піднести сюрпризи.

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