Олена Зубрилова — де зараз та чим займається легендарна українська біатлоністка

Колишня українська біатлоністка Олена Зубрилова. Фото: instagram.com/belarusbiathlon

Біатлон вже дуже довгий час є одним із найпопулярніших зимових видів спорту в Україні. На жаль, останні декілька сезонів радують українських фанатів перемогами не так часто, як хотілося б. Але так було не завжди.

Найтитулованішою українською біатлоністкою часів незалежності є Олена Зубрилова, яка за час своєї кар'єри безліч разів підіймалась на медальний подіум, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Вона вже досить давно завершила свою спортивну кар'єру. З того часу спортсменка практично зникла з поля зору українських ЗМІ.

Де вона зараз? Чим займається? І чому деякі біатлоністи кажуть, що вона для них померла? Нумо розбиратися, але почнемо, так би мовити, з самого початку.

Зубрилова та її трофеї

Олена Зубрилова перейшла в біатлон з лижних гонок у 1991 році, тоді їй було 18. До 2002 року виступала за збірну України, потім перейшла до збірної Білорусі.

Зубрилова здобула 21 особисту перемогу на етапах Кубка світу, вона ставала другою у загальному заліку в сезонах 98/99 та 99/00, а також третьою у сезоні 00/01.

На її рахунку 17 нагород чемпіонату світу, у тому числі чотири золота. Виступаючи за збірну України, вона здобула 17 перемог на різного роду біатлонних змаганнях.

Зубрилова після завершення кар'єри

Олена Зубрилова завершила кар'єру у великому спорті в сезоні 06/07. Після цього вона стала тренеркою молодіжної збірної Білорусі.

До того, ще у 2002 році вона прийняла громадянство цієї держави.

Зараз вона значиться на сайті НОК Білорусі як "старший тренер національної команди з біатлону".

Олена Зубрилова та Олександр Лукашенко. Фото: tribuna.by

Зубрилова, Білорусь та Україна

Якщо коротко, вона повністю підтримує політику Олександра Лукашенка. Зубрилова була однією із підписанток провладного листа під час масових протестів в Білорусі.

А потім, вже під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну спокійно відкривала біатлонну трасу разом з Лукашенком.

"Спершу я до неї не змогла додзвонитися, потім пишу: "Олено, а це правда? Як ти могла мовчати? Стояти поруч із цим вусатим тарганом, не попросити його зупинити війну?". Написала їй: "Олено, ти маєш душити його". Будь-яка адекватна мати на її місці його б задушила. Ми раніше дружили. Вона мені навіть своє весільне фото подарувала, якого я позбулася. Вона для мене померла", — цитує NV іншу легендарну українську біатлоністку Валентину Цербе.

Хоча, тут варто зазначити, що Зубрилова про війну все ж дещо сказала. Це було у березні 2023 року.

"Сподіваємося, що все там найближчим часом закінчиться, ми житимемо всі у мирі, спілкуватимемося та дружимо", — цитує її Zerkalo.

Щодо Цербе, вона вже давно в інтерв'ю українським ЗМІ заявляла, що порушує питання щодо позбавлення Зубрилової усіх нагород та регалій.

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