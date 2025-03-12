Україна отримала престижну біатлонну нагороду, але зробила неочікуваний жест

Бронзова гонка для збірної України на КС з біатлону. Фото: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine

На Кубку світу з біатлону завершився черговий етап. І він був успішним для України.

Чоловіча естафетна четвірка збірної України з біатлону отримала нагороду в номінації "найкращий атлет" на етапі Кубку світу у Нове Мєсто, пише "Суспільне.Спорт".

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Нагорода та символічний жест

Збірна України вирішила розділити перемогу у номінації з норвежкою Інгрід Тандерволл, яка зайняла друге місце.

Справа в тому, що Тандерволл вперше за рік виграла особисте золото Кубка світу після операції на серці.

ЗМІ пишуть, що українські біатлоністи записали звернення до Тандерволл, у якому відзначили її успіх і передали приз, отриманий від IBU.

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