Украина получила престижную биатлонную награду, но сделала неожиданный жест

Украинцы получили награду на КМ по биатлону, но отдали ее
На Кубке мира по биатлону завершился очередной этап. И он был успешным для Украины.
Мужская эстафетная четверка сборной Украины по биатлону получила награду в номинации "лучший атлет" на этапе Кубка мира в Нове Место, пишет "Суспільне.Спорт".
Украинская команда завоевала бронзу в эстафете. Эта медаль стала первой в этой гонке для сборной Украины за последние пять лет.
Награда и символический жест
Сборная Украины решила разделить победу в номинации с норвежкой Ингрид Тандерволл, которая заняла второе место.
Дело в том, что Тандерволл впервые за год выиграла личное золото Кубка мира после операции на сердце.
СМИ пишут, что украинские биатлонисты записали обращение к Тандерволл, в котором отметили ее успех и передали приз, полученный от IBU.
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