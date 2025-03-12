Украина получила престижную биатлонную награду, но сделала неожиданный жест

Бронзовая гонка для сборной Украины на КМ по биатлону. Фото: instagram.com/federation_biathlon_of_ukraine

На Кубке мира по биатлону завершился очередной этап. И он был успешным для Украины.

Мужская эстафетная четверка сборной Украины по биатлону получила награду в номинации "лучший атлет" на этапе Кубка мира в Нове Место, пишет "Суспільне.Спорт".

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Награда и символический жест

Сборная Украины решила разделить победу в номинации с норвежкой Ингрид Тандерволл, которая заняла второе место.

Дело в том, что Тандерволл впервые за год выиграла личное золото Кубка мира после операции на сердце.

СМИ пишут, что украинские биатлонисты записали обращение к Тандерволл, в котором отметили ее успех и передали приз, полученный от IBU.

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