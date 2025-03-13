Олексій Гусєв, Крістіан Шевченко та інші спадкоємці футбольної слави своїх батьків

Крістіан Шевченко з батьками. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Український футбол, на відміну від країн Заходу, не може похвалитися багатовіковими традиціями футбольних династій. Проте в Україні є чимало прикладів, коли діти та онуки відомих гравців обирають той самий шлях, що і їхні батьки.

Портал "Новини.LIVE" вирішив згадати молодих футболістів, у яких попереду ще вся кар’єра, та розповісти, як талант і пристрасть до гри передаються через покоління.

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Олексій Гусєв — син Олега Гусєва

Легендарний півзахисник київського "Динамо" Олег Гусєв від першої дружини має сина Олексія, який також став футболістом й грає на позиції захисника.

Олексій та Олег Гусєви. Фото: instagram.com/oleg.gusiev/

Олег славився своєю швидкістю, точними ударами та внеском у перемоги "Динамо" і збірної України. Найчастіше його можна було побачити на флангах нападу, хоча певний період він також грав правого захисника.

Його син Олексій нині виступає на позиції правого захисника за харківський "Металіст 1925", де він в оренді з "Динамо", якому належать права на гравця. Він також є гравцем збірної України U-19.

Олексій вирізняється фізичною силою, хоча візуально не здається надто м’язистим. Він уміє "читати" гру, впевнено почувається в єдиноборствах і демонструє дисципліну, за що його хвалять тренери.

Вболівальники вже вбачають у ньому потенційного гравця основного складу.

Сергій Косовський — син Віталія Косовського

Віталій Косовський — один із найшвидших флангових гравців "Динамо" часів Валерія Лобановського. У 1999 році він разом із командою дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, запам’ятавшись технікою та гострими передачами.

Його син Сергій, якому вже 26 років, не успадкував таких же яскравих якостей від батька. На рівні української Прем’єр-ліги (УПЛ) він вважається середнім гравцем. Сергій встиг пограти за "Оболонь", "Ворсклу", "Агробізнес" і "ВПК-Агро", а цього сезону виступає за "Лівий Берег". У дев’яти матчах УПЛ за нову команду він поки не відзначався результативними діями.

Роман Саленко — син Олега Саленка

Олег Саленко — російський футболіст, який у 1989 році перейшов до "Динамо" Київ, де провів три роки, а згодом перебрався до Іспанії. Світову славу він здобув на чемпіонаті світу 1994 року, забивши п’ять голів у матчі за збірну Росії проти Камеруну та ставши найкращим бомбардиром турніру.

Роман Саленко. Фото: "Динамо"

За "Динамо" Саленко зіграв 129 матчів, забив 45 голів і віддав 18 асистів. Після завершення кар’єри він повернувся жити в Україну.

Його син Роман, якому 19 років, обрав позицію центрального півзахисника, а не форварда, як батько. Гольового чуття Олега він не успадкував, але вирізняється креативністю та вмінням створювати моменти для партнерів.

Роман уже дебютував за основну команду "Динамо" та зіграв у чотирьох матчах, щоправда, без результативних дій.

Крістіан Шевченко — син Андрія Шевченка

Андрій Шевченко — найкращий футболіст в історії України, володар "Золотого м’яча" 2004 року та переможець Ліги чемпіонів. Його статус — важка ноша для сина Крістіана, який народився в Лондоні й займався футболом в академії "Челсі".

Крістіан та Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Поки що Крістіан значно поступається рівнем батьку в тому ж віці.

Він грає на флангах атаки, має хорошу швидкість і потужний удар, але з дриблінгом у нього поки не все гаразд.

Наразі Крістіан виступає за юнацьку команду "Уотфорда" та збірну України U-17. Андрій Шевченко пишається сином, хоча той ще далекий від топового рівня.

Юрій Тлумак — син Андрія Тлумака

Андрій Тлумак — функціонер львівських "Карпат" і легендарний воротар клубу, який провів понад 200 матчів в УПЛ і славився надійністю.

Його син Юрій, на відміну від батька, обрав позицію центрального півзахисника, але поки не зміг повною мірою розкрити свій потенціал.

Юрій пройшов академії "Карпат" і "Динамо", а в дорослому футболі грав за "Чорноморець", "Зорю", "Карпати" та нині виступає за львівський "Рух". На жаль, у жодному з клубів він поки не став ключовим гравцем.

Цього сезону Тлумак-молодший зіграв лише шість матчів, виходячи на заміну. Утім, він ще молодий і має шанс проявити себе в майбутньому.

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