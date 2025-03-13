Алексей Гусев, Кристиан Шевченко и другие наследники футбольной славы своих отцов

Кристиан Шевченко с родителями. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Украинский футбол, в отличие от стран Запада, не может похвастаться традициями футбольных династий. Однако в Украине есть немало примеров, когда дети и внуки известных игроков выбирают тот же путь, что и их родители.

Портал Новини.LIVE решил вспомнить молодых футболистов, у которых впереди еще вся карьера, и рассказать, как талант и страсть к игре передаются через поколения.

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Алексей Гусев — сын Олега Гусева

Легендарный полузащитник киевского "Динамо" Олег Гусев от первой жены имеет сына Алексея, который также стал футболистом и играет на позиции защитника.

Алексей и Олег Гусевы. Фото: instagram.com/oleg.gusiev/

Олег славился своей скоростью, точными ударами и вкладом в победы "Динамо" и сборной Украины. Чаще всего его можно было увидеть на флангах нападения, хотя определенный период он также играл правого защитника.

Его сын Алексей сейчас выступает на позиции правого защитника за харьковский "Металлист 1925", где он в аренде с "Динамо", которому принадлежат права на игрока. Он также является игроком сборной Украины U-19.

Алексей отличается физической силой, хотя визуально не слишком мускулистый. Он умеет "читать" игру, уверенно чувствует себя в единоборствах и демонстрирует дисциплину, за что его хвалят тренеры.

Болельщики уже видят в нем потенциального игрока основного состава.

Сергей Косовский — сын Виталия Косовского

Виталий Косовский - один из самых быстрых фланговых игроков "Динамо" времен Валерия Лобановского. В 1999 году он вместе с командой дошел до полуфинала Лиги чемпионов, запомнившись техникой и острыми передачами.

Его сын Сергей, которому уже 26 лет, не унаследовал таких же ярких качеств от отца. На уровне украинской Премьер-лиги (УПЛ) он считается средним игроком. Сергей успел поиграть за "Оболонь", "Ворсклу", "Агробизнес" и "ВПК-Агро", а в этом сезоне выступает за "Левый Берег". В девяти матчах УПЛ за новую команду он пока не отличался результативными действиями.

Роман Саленко — сын Олега Саленко

Олег Саленко — российский футболист, который в 1989 году перешел в "Динамо" Киев, где провел три года, а затем перебрался в Испанию. Мировую славу он получил на чемпионате мира 1994 года, забив пять голов в матче за сборную России против Камеруна и став лучшим бомбардиром турнира.

Роман Саленко. Фото: "Динамо"

За "Динамо" Саленко сыграл 129 матчей, забил 45 голов и отдал 18 ассистов. После завершения карьеры он вернулся жить в Украину.

Его сын Роман, которому 19 лет, выбрал позицию центрального полузащитника, а не форварда, как отец. Голевого чутья Олега он не унаследовал, но отличается креативностью и умением создавать моменты для партнеров.

Роман уже дебютировал за основную команду "Динамо" и сыграл в четырех матчах, правда, без результативных действий.

Кристиан Шевченко — сын Андрея Шевченко

Андрей Шевченко — лучший футболист в истории Украины, обладатель "Золотого мяча" 2004 года и победитель Лиги чемпионов. Его статус — тяжелая ноша для сына Кристиана, который родился в Лондоне и занимался футболом в академии "Челси".

Кристиан и Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Пока что Кристиан значительно уступает уровнем отцу в том же возрасте.

Он играет на флангах атаки, имеет хорошую скорость и мощный удар, но с дриблингом у него пока не все в порядке.

Сейчас Кристиан выступает за юношескую команду "Уотфорда" и сборную Украины U-17. Андрей Шевченко гордится сыном, хотя тот еще далек от топового уровня.

Юрий Тлумак — сын Андрея Тлумака

Андрей Тлумак — функционер львовских "Карпат" и легендарный вратарь клуба, который провел более 200 матчей в УПЛ и славился надежностью.

Его сын Юрий, в отличие от отца, выбрал позицию центрального полузащитника, но пока не смог в полной мере раскрыть свой потенциал.

Юрий прошел академии "Карпат" и "Динамо", а во взрослом футболе играл за "Черноморец", "Зарю", "Карпаты" и сейчас выступает за львовский "Рух". К сожалению, ни в одном из клубов он пока не стал ключевым игроком.

В этом сезоне Тлумак-младший сыграл лишь шесть матчей, выходя на замену. Впрочем, он еще молод и имеет шанс проявить себя в будущем.

Напомним, букмекеры назвали фаворитов розыгрыша Лиги чемпионов после вылета предыдущих фаворитов.

Футболист, который зимой был близок к переходу в киевское "Динамо", переедет в клуб из России.

Известный форвард "Арсенала" и "Барселоны" назвал фаворита на Золотой мяч-2025.

Киевское "Динамо" часто было в центре серьезных скандалов — самые громкие из них.