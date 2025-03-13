Елена Зубрилова — где сейчас и чем занимается легендарная украинская биатлонистка

Бывшая украинская биатлонистка Елена Зубрилова. Фото: instagram.com/belarusbiathlon

Биатлон уже очень долгое время является одним из самых популярных зимних видов спорта в Украине. К сожалению, последние несколько сезонов радуют украинских фанатов победами не так часто, как хотелось бы. Но так было не всегда.

Самой титулованной украинской биатлонисткой времен независимости является Елена Зубрилова, которая за время своей карьеры множество раз поднималась на медальный подиум, сообщает портал Новини.LIVE.

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Она уже достаточно давно завершила свою спортивную карьеру. С того времени спортсменка практически исчезла из поля зрения украинских СМИ.

Где она сейчас и чем занимается? И почему некоторые биатлонисты говорят, что она для них умерла? Давайте разбираться, но начнем, так сказать, с самого начала.

Зубрилова и ее трофеи

Елена Зубрилова перешла в биатлон из лыжных гонок в 1991 году, тогда ей было 18. До 2002 года выступала за сборную Украины, затем перешла в сборную Беларуси.

Зубрилова одержала 21 личную победу на этапах Кубка мира, она становилась второй в общем зачете в сезонах 98/99 и 99/00, а также третьей в сезоне 00/01.

На ее счету 17 наград чемпионата мира, в том числе четыре золота. Выступая за сборную Украины, она одержала 17 побед на разного рода биатлонных соревнованиях.

Зубрилова после завершения карьеры

Елена Зубрилова завершила карьеру в большом спорте в сезоне 06/07. После этого она стала тренером молодежной сборной Беларуси.

До того, еще в 2002 году она приняла гражданство этого государства.

Сейчас она значится на сайте НОК Беларуси как "старший тренер национальной команды по биатлону".

Елена Зубрилова и Александр Лукашенко. Фото: tribuna.by

Зубрилова, Беларусь и Украина

Если коротко, она полностью поддерживает политику Александра Лукашенко. Зубрилова была одной из подписантов провластного письма во время массовых протестов в Беларуси.

А потом, уже во время полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину спокойно открывала биатлонную трассу вместе с Лукашенко.

"Сначала я к ней не смогла дозвониться, потом пишу: "Лена, а это правда? Как ты могла молчать? Стоять рядом с этим усатым тараканом, не попросить его остановить войну?". Написала ей: "Лена, ты должна душить его". Любая адекватная мать на ее месте его бы задушила. Мы раньше дружили. Она мне даже свое свадебное фото подарила, от которого я избавилась. Она для меня умерла", — цитирует NV другую легендарную украинскую биатлонистку Валентину Цербе.

Хотя, здесь стоит отметить, что Зубрилова о войне все же кое-что сказала. Это было в марте 2023 года.

"Надеемся, что все там в ближайшее время закончится, мы будем жить все в мире, общаться и дружить", — цитирует ее Zerkalo.

Что касается Цербе, она уже давно в интервью украинским СМИ заявляла, что поднимает вопрос о лишении Зубриловой всех наград и регалий.

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