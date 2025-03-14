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Ребров объяснил, чего ждет от сборной Украины

14 марта 2025 09:19
Иван Крутогоров - Редактор
Ребров выдвинул требование игрокам сборной Украины
Тренер Сергей Ребров на сборе национальной команды. Фото: УАФ
Иван Крутогоров - Редактор

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров начал подготовку национальной команды к важным поединкам плей-офф Лиги Наций. Ее ждет противостояние с Бельгией. 

Ребров обратился к своим подопечным на своей странице в Instagram

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Уже 20 и 23 марта сборная Украины сыграет с национальной командой Бельгии в матчах плей-офф Лиги Наций. Победитель этого противостояния получит путевку в элитный дивизион этого турнира. "Сине-желтых" считают аутсайдером пары, но это не беспокоит украинскую команду. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров во время тренировки. Фото: УАФ

Что сказал Ребров 

Наставника "сине-желтых" в последние месяцы часто критикуют и болельщики, и эксперты. Однако подопечные Сергея Реброва сумели занять второе место в своей группе дивизиона "В", что и позволило команде оказаться в квалификационном турнире. 

"Очень приятно вернуться к работе главного тренера сборной Украины после зимней паузы. В прекрасных условиях начинаем подготовку к двум матчам плей-офф за выход в Лигу А в рамках Лиги наций", — написал Ребров. 

Ранее тренер говорил, что в нынешней сборной Украины нет лидера, но каждый футболист готов взять на себя эту роль. Тренер ждет от команды предельной самоотдачи в матчах с Бельгией. 

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Сергей Ребров
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