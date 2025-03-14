Ребров выдвинул требование игрокам сборной Украины

Тренер Сергей Ребров на сборе национальной команды. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров начал подготовку национальной команды к важным поединкам плей-офф Лиги Наций. Ее ждет противостояние с Бельгией.

Ребров обратился к своим подопечным на своей странице в Instagram.

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Сергей Ребров во время тренировки. Фото: УАФ

Что сказал Ребров

Наставника "сине-желтых" в последние месяцы часто критикуют и болельщики, и эксперты. Однако подопечные Сергея Реброва сумели занять второе место в своей группе дивизиона "В", что и позволило команде оказаться в квалификационном турнире.

"Очень приятно вернуться к работе главного тренера сборной Украины после зимней паузы. В прекрасных условиях начинаем подготовку к двум матчам плей-офф за выход в Лигу А в рамках Лиги наций", — написал Ребров.

Ранее тренер говорил, что в нынешней сборной Украины нет лидера, но каждый футболист готов взять на себя эту роль. Тренер ждет от команды предельной самоотдачи в матчах с Бельгией.

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