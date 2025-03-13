Известный игрок Динамо отказался возвращаться в Киев

Игроки киевского "Динамо" во время матча. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Киевское "Динамо" до сих пор остается без одного из своих перспективных игроков. Он не хочет возвращаться в Украину.

Бразильский вингер "Динамо" Витиньо, который сейчас выступает на родине за местный "Интернасьональ", отказывается от возвращения в Киев, пишет Antenados no Futebol.

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Он сказал, что пока не располагает информацией о продлении аренды. А сам приехал в Бразилию, чтобы помочь своей нынешней команде.

Что сказал Витиньо

Он отметил, что пока что остается в клубе, однако разговоров о продлении его аренды до сих пор нет.

"Если у меня будет шанс остаться в "Интернасьонале", я останусь", — заявил он.

Ранее бразилец уже не раз намекал, что не хочет ехать в Украину. Главной причиной является война, которая, к сожалению, продолжается в нашем государстве.

В этом сезоне Витиньо отыграл 11 матчей за свой клуб, в которых забил пять мячей. Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2026 года.

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