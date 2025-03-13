Внук Юрия Вернидуба учится в академии Динамо

Юрий Вернидуб. Фото: "Кривбасс"

В академии киевского "Динамо" учится много представителей футбольных династий. Одной из них является семья Вернидубов.

О том, что его сын учится в академии "Динамо" сообщил ассистент главного тренера "Кривбасса" Виталий Вернидуб в интервью "Украинскому футболу".

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Виталий Вернидуб. Фото: "Кривбасс"

Вернидуб тренируется в "Динамо"

Вернидуб заявил, что его сын, а соответственно и внук Юрия Вернидуба, занимается в академии "Динамо".

По его словам, 12-летний Иван уже сравнялся с матерью по росту, активно тренируется и демонстрирует успехи. Парень увлечен футболом, много работает индивидуально и сам проявляет инициативу.

Вернидуб отметил, что семья не оказывает давления на сына, ведь главное — обучение и воспитание. На поле Иван играет на позициях полузащитника.

"Он играет "девятку" или "восьмерку", больше в центре, в оттяжке. Из глубины атакует", — рассказал Вернидуб.

Отметим, что Юрий Вернидуб является воспитанником житомирского футбола, а Виталий Вернидуб воспитывался в школе запорожского "Металлурга".

Напомним, в истории "Динамо" было пять самых громких скандалов.

Футболист "Динамо" на первой тренировке получил повреждение и не сыграет в ближайшее время.

Футболист, которого хотело купить киевское "Динамо" переедет в Россию.

В сборной Украины много раз назначали тренеров, которые не заслуживали на эту должность.