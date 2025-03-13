Онук Юрія Вернидуба навчається в академії Динамо

Юрій Вернидуб. Фото: "Кривбас"

В академії київського "Динамо" навчається багато представників футбольних династій. Однією з них є сім’я Вернидубів.

Про те, що його син навчається в академії "Динамо" повідомив асистент головного тренера "Кривбасу" Віталій Вернидуб в інтерв’ю "Українському футболу".

Читайте також:

Віталій Вернидуб. Фото: "Кривбас"

Вернидуб тренується в "Динамо"

Вернидуб заявив, що його син, а відповідно й онук Юрія Вернидуба, займається у академії "Динамо".

За його словами, 12-річний Іван уже зрівнявся з матір’ю за зростом, активно тренується та демонструє успіхи. Хлопець захоплений футболом, багато працює індивідуально та сам проявляє ініціативу.

Вернидуб наголосив, що родина не чинить тиску на сина, адже головне — навчання та виховання. На полі Іван грає на позиціях півзахисника.

"Він грає "дев'ятку" або "вісімку", більше в центрі, у відтяжці. Із глибини атакує", — розповів Вернидуб.

Зазначимо, що Юрій Вернидуб є вихованцем житомирського футболу, а Віталій Вернидуб виховувався в школі запорізького "Металургу".

Нагадаємо, в історії "Динамо" було п'ять найгучніших скандалів.

Футболіст "Динамо" на першому тренуванні отримав пошкодження й не зіграє найближчим часом.

Футболіст, якого хотіло купити київське "Динамо" переїде в Росію.

У збірній України багато разів призначали тренерів, які не заслуговували на цю посаду.