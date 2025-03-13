Скандал в ЛЧ — самые громкие отмененные голы из-за двойного касания

Игрок мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

В Лиге чемпионов завершилась стадия 1/8 финала. К сожалению, без скандальных эпизодов не обошлось.

Мадридские "Атлетико" и "Реал" завершили свою дуэль в Лиге чемпионов в серии пенальти, пишет портал Новини.LIVE.

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Одним из центральных эпизодов этой серии стал отмененный гол форварда "Атлетико" Хулиана Альвареса. Эпизод разбирали на VAR, после чего судья принял решение его отменить из-за двойного касания игрока.

Это решение для многих фанатов футбола стало несколько странным. Однако, случай Альвареса — не единственный в современном футболе, когда голы игроков с пенальти отменяли по этой причине.

О некоторых из них вспомним более конкретно.

Рияд Марез

Этот эпизод произошел в мае 2017 года, тогда "Манчестер Сити" принимал "Лестер" в АПЛ. В итоге "горожане" победили со счетом 2:1, но все могло быть иначе.

Игрок тогда еще "Лестера" Рияд Марез во втором тайме бил пенальти в ворота "Сити". Но во время выполнения удара поскользнулся, зацепив мяч обеими ногами.

Арбитр поединка не засчитал гол алжирского футболиста из-за двойного касания.

"Удар был странным, но правило понятно. Два касания, как в гольфе", — цитирует BBC тренера "Сити" Пепа Гвардиолу.

Александар Митрович

Январь 2023 года. Поединок АПЛ между "Фулхэмом" и "Ньюкаслом". На 69 минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Ньюкасла", который подошел выполнять сербский форвард Александар Митрович.

Во время исполнения он поскользнулся и коснулся мяча обеими ногами, после чего мяч залетел в ворота соперника.

Судья поединка гол отменил. Самое обидное для Митровича то, что его команда в итоге еще и проиграла. В конце поединка мяч забил форвард "Ньюкасла" Александар Исак.

Флориан Кайнц

Январь 2022 года. Поединок Кубка Германии между "Кельном" и "Гамбургом". Серия пенальти.

К мячу подходит полузащитник "Кельна" Флориан Кайнц и забивает пенальти. Однако, его празднование прервал судья.

Арбитр заметил двойное касание у Кайнца и отменил гол. Это был пятый пенальти команды, то есть отмена автоматически означала, что дальше проходит "Гамбург".

Напомним, известный журналист назвал имя тренера, который заменит Сергея Реброва во главе сборной Украины.

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