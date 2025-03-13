Кто заменит Реброва в сборной Украины после ЧМ-2026

Журналист назвал имя следующего тренера сборной Украины
В сборной Украины после чемпионата мира-2026 по футболу может смениться главный тренер. Сейчас есть персона, которая выделяется и работает на контракт с национальной сборной.
Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил журналист Игорь Цыганык.
Украина получит нового главного тренера
По словам Цыганыка, Сергей Ребров не мотивирован продлевать контракт со сборной. При этом мотивация есть у главного тренера молодежной команды испанца Унаи Мельгосы.
"Я так понимаю, что у Мельгосы есть все-таки есть амбиции стать главным тренером сборной страны", — сказал Цыганык.
Журналист считает, что именно из-за амбиций Мельгосы он просит у Реброва отдавать ему сильных игроков, которые должны могли бы играть в национальной команде. Согласно последним решениям он получил на товарищеские матчи Владимира Бражко и Илью Крупского.
Чтобы получить должность в национальной команде Мельгосе необходимо показать хороший результат на чемпионате Европы-2025.
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