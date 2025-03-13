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Журналіст назвав ім'я наступного тренера збірної України

13 березня 2025 15:30
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Хто замінить Реброва у збірній України після ЧС-2026
Сергій Ребров. Фото: УАФ
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

У збірній України після чемпіонату світу-2026 з футболу може змінитися головний тренер. Наразі є персона, яка виділяється та працює на контракт з національною збірною.

Про це в ефірі свого YouTube-каналу повідомив журналіст Ігор Циганик.

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За словами Циганика, Сергій Ребров не мотивований продовжувати контракт зі збірною. При цьому мотивація є у головного тренера молодіжної команди іспанця Унаї Мельгоси.

"Я так розумію, що у Мельгоси є все-таки є амбіції стати головним тренером збірної країни", — сказав Циганик.

Унаи Мельгоса
Унаї Мельгоса. Фото: УАФ

Журналіст вважає, що саме через амбіції Мельгоси він просить у Реброва віддавати йому сильних гравців, які мали б грати в національній команді. Згідно з останніми рішеннями він отримав на товариські матчі Володимира Бражко та Іллю Крупського.

Щоб отримати посаду в національній команді Мельгосі необхідно показати хороший результат на чемпіонаті Європи-2025.

Нагадаємо, букмекери змінили думку про фаворита Ліги чемпіонів, оскільки попередні фаворити вилетіли.

Футболіст, якого бажало придбати "Динамо" Київ, вирішив переїхати до чемпіонату Росії.

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Київське "Динамо" мало багато гучних скандалів, але ми розповіли про найвідоміші з них.

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