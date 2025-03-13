В УАФ намагаються звільнити Реброва, щоб викликати гравців певного агента

Президент УАФ Андрій Шевченко та головний тренер збірної Сергій Ребров. Фото: УАФ

В Українській асоціації футболу намагаються змінити головного тренера збірної України Сергія Реброва. Певні персони хочуть поставити зручного наставника.

Про це в ефірі свого YouTube-каналу повідомив журналіст Ігор Циганик.

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За словами Циганика, Ребров після чемпіонату світу хоче піти зі збірної України, оскільки у ньому немає мотивації та не найкращі умови роботи в УАФ, де йому вставляють палиці в колеса.

"В УАФ дуже налаштовані проти нього. Там іде просто реальне цькування Сергія Реброва. А через які причини? Інші люди хочуть зайти для того, щоб управляти процесами в збірні, і мати можливість на тому заробляти", — сказав журналіст.

Циганик зазначив, що замість Реброва, який контролює всю вертикаль збірних України, хочуть прийти люди, які будуть закривати свої питання, та будуватимуть роботу через свого агента.

"Ребров це відчуває, реально відчуває. В мене до нього може бути дуже багато питань, але він футбольна людина, і зараз в цій ситуації, в якій він опинився, мені насправді неприємно, тому що я знаю, наскільки йому важко, і наскільки йому неприємно те, що відбувається", — зазначив Циганик.

Журналіст додав, що через ситуацію в УАФ Ребров не отримує моральної підтримки в УАФ.

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