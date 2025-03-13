В УАФ пытаются уволить Реброва, чтобы вызывать игроков определенного агента

Президент УАФ Андрей Шевченко и главный тренер сборной Сергей Ребров. Фото: УАФ

В Украинской ассоциации футбола пытаются сменить главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Определенные персоны хотят поставить удобного наставника.

Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил журналист Игорь Цыганык.

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По словам Цыганыка, Ребров после чемпионата мира хочет уйти из сборной Украины, поскольку у него нет мотивации и не лучшие условия работы в УАФ, где ему вставляют палки в колеса.

"В УАФ очень настроены против него. Там идет просто реальная травля Сергея Реброва. А по каким причинам? Другие люди хотят зайти для того, чтобы управлять процессами в сборной, и иметь возможность на этом зарабатывать", — сказал журналист.

Цыганык отметил, что вместо Реброва, который контролирует всю вертикаль сборных Украины, хотят прийти люди, которые будут закрывать свои вопросы, и будут строить работу через своего агента.

"Ребров это чувствует, реально чувствует. У меня к нему может быть очень много вопросов, но он футбольный человек, и сейчас в этой ситуации, в которой он оказался, мне на самом деле неприятно, потому, что я знаю, насколько ему трудно, и насколько ему неприятно то, что происходит", — отметил Цыганык.

Журналист добавил, что из-за ситуации в УАФ Ребров не получает моральной поддержки в УАФ.

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