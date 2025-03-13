Скандал у ЛЧ — найгучніші скасовані голи через подвійний дотик

Гравець мадридського "Атлетико" Хуліан Альварес. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

У Лізі чемпіонів завершилась стадія 1/8 фіналу. На жаль, без скандальних епізодів не обійшлося.

Мадридські "Атлетико" та "Реал" завершили свою дуель в Лізі чемпіонів в серії пенальті, пише портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Одним із центральних епізодів цієї серії став скасований гол форварда "Атлетико" Хуліана Альвареса. Епізод розбирали на VAR, після чого суддя ухвалив рішення його скасувати через подвійний дотик гравця.

Це рішення для багатьох фанатів футболу стало дещо дивним. Проте, випадок Альвареса — не єдиний у сучасному футболі, коли голи гравців з пенальті скасовували через цю причину.

Про деякі з них згадаємо більш конкретно.

Ріяд Марез

Цей епізод стався у травні 2017 року, тоді "Манчестер Сіті" приймав "Лестер" в АПЛ. У підсумку "городяни" перемогли з рахунком 2:1, але все могло бути інакше.

Гравець тоді ще "Лестера" Ріяд Марез у другому таймі бив пенальті у ворота "Сіті". Але під час виконання удару послизнувся, зачепивши м'яч обома ногами.

Арбітр поєдинку не зарахував гол алжирського футболіста через подвійний дотик.

"Удар був дивним, але правило зрозуміле. Два дотики, як у гольфі", — цитує BBC тренера "Сіті" Пепа Гвардіолу.

Александар Мітрович

Січень 2023 року. Поєдинок АПЛ між "Фулгемом" та "Ньюкаслом". На 69 хвилині арбітр призначив пенальті у ворота "Ньюкасла", який підійшов виконувати сербський форвард Александар Мітрович.

Під час виконання він послизнувся і торкнувся м'яча обома ногами, після чого м'яч залетів у ворота суперника.

Суддя поєдинку гол скасував. Найприкріше для Мітровича те, що його команду у підсумку ще й програла. Наприкінці поєдинку м'яч забив форвард "Ньюкасла" Александар Ісак.

Флоріан Кайнц

Січень 2022 року. Поєдинок Кубка Німеччини між "Кельном" та "Гамбургом". Серія пенальті.

До м'яча підходить півзахисник "Кельна" Флоріан Кайнц і забиває пенальті. Проте, його святкування перервав суддя.

Арбітр помітив подвійний дотик у Кайнца і скасував гол. Це був п'ятий пенальті команди, тобто скасування автоматично означало, що далі проходить "Гамбург".

Нагадаємо, відомий журналіст назвав ім'я тренера, який замінить Сергія Реброва на чолі збірної України.

Букмекери визначили фаворитів цьогорічного розіграшу Ліги чемпионів. Деякі назви команд дивують.

Гравець, яким цікавилось київське "Динамо", вирішив переїхати до Російської Федерації.

Легендарний французький форвард назвав фаворита, який має виграти "Золотий м'яч".