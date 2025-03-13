Відомий гравець Динамо відмовився повертатись до Києва

Гравці київського "Динамо" під час матчу. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Київське "Динамо" досі залишається без одного із своїх перспективних гравців. Він не хоче повертатись в Україну.

Бразильський вінгер "Динамо" Вітіньйо, який зараз виступає на батьківщині за місцевий "Інтернасьональ", відмовляється від повернення до Києва, пише Antenados no Futebol.

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Він сказав, що поки що не має інформації про продовження оренди. А сам приїхав до Бразилії, щоб допомогти своїй нинішній команді.

Що сказав Вітіньйо

Він зазначив, що поки що залишається в клубі, проте розмов про продовження його оренди досі немає.

"Якщо у мене буде шанс залишитися в "Інтернасьоналі", я залишуся". – заявив він.

Раніше бразилець вже не раз натякав, що не хоче їхати в Україну. Головною причиною є війна, яка, на жаль, продовжується в нашій державі.

Цього сезону Вітіньйо відіграв 11 матчів за свій клуб, у яких забив п'ять м'ячів. Його контракт з "Динамо" розрахований до літа 2026 року.

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