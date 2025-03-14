ТОП-5 самых красивых жен украинских футболистов

Илья и Ангелина Забарные. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Украинские футболисты радуют болельщиков не только своей игрой на поле, но и привлекают внимание благодаря своим вторым половинкам. Жены спортсменов нередко становятся объектом восхищения, ведь многие из них — настоящие красавицы, часто с модельной внешностью.

Некоторые девушки, используя популярность мужей и свою привлекательность, активно развивают страницы в социальных сетях, собирая десятки тысяч подписчиков и зарабатывая на рекламе. Представляем вашему вниманию ТОП-5 самых очаровательных жен украинских футболистов.

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Анастасия Лунина

Открывает наш рейтинг Анастасия — супруга голкипера мадридского "Реала" и сборной Украины Андрея Лунина. Пара познакомилась в Днепре, когда Андрей играл за местный клуб. Их отношения длятся уже много лет, прошли разные этапы, а в 2021 году они поженились в Мадриде.

Анастасия Лунина. Фото: instagram.com/a.nastasica

Анастасия — дизайнер по образованию. Она активно ведет свои социальные сети и помогает с аккаунтом мужа. В последние годы девушка иногда делится фото в купальниках, снимается в рекламе и радует подписчиков своей естественной красотой, хотя и не обладает модельными параметрами.

Анастасия предпочитает классический стиль в одежде и часто публикует трогательные снимки с мужем и сыном.

Анастасия Конопля

Ярко ворвалась в мир жен футболистов возлюбленная правого защитника "Шахтера" и сборной Украины Ефима Конопли.

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Ранее девушка встречалась с футболистом киевского "Динамо" Денисом Поповым, известным своим брутальным образом. Позже она начала отношения с более спокойным Ефимом, и вскоре пара поженилась. Сегодня они вместе воспитывают ребенка.

Анастасия — настоящий фанат спорта и тренажерного зала, что помогает ей поддерживать стройную, подтянутую фигуру. Ее яркий стиль и уверенность делают девушку заметной фигурой, а активное ведение соцсетей только добавляет ей популярности.

Дарья Бондарь

Третье место занимает Дарья — жена центрального защитника "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря. Ранее Дарья прославилась как девушка форварда Владислава Супряги. Она получила журналистское образование и сейчас работает в пресс-службе "горняков", представляя клуб на публике.

Дарья Бондарь. Фото: instagram.com/savinadasha

Благодаря своей эффектной внешности и частым появлениям на мероприятиях Дарья стала одной из самых популярных жен футболистов в социальных сетях.

Ангелина Забарная

Одна из самых привлекательных жен в нашем списке — Ангелина, супруга центрального защитника "Борнмута" Ильи Забарного. Пара вместе еще со школьных лет, когда Илья играл за юниорскую команду киевского "Динамо".

Ангелина Забарная. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

В Англии Ангелина не только поддерживает семейный очаг, но и занимается собственным делом — онлайн-школой по изучению английского языка.

Ее свежая, естественная красота и скромный стиль идеально дополняют образ молодой жены перспективного футболиста, который уже заявил о себе на международной арене.

Марина Трубина

Замыкает наш ТОП-5 Марина — супруга вратаря португальской "Бенфики" и сборной Украины Анатолия Трубина. Пара вместе уже шесть лет, а в декабре 2024 года они официально поженились.

Марина Трубина. Фото: instagram.com/galaagannn

До переезда в Португалию Марина работала моделью. Теперь она вспоминает о прошлом, публикуя стильные посты в соцсетях. Интересно, что Марина старше Анатолия на полтора года, что, по ее словам, помогает ей давать мужу мудрые советы.

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