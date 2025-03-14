ТОП-5 найкрасивіших дружин українських футболістів

Ілля та Ангеліна Забарні. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

Українські футболісти радують уболівальників не тільки своєю грою на полі, а й привертають увагу завдяки своїм другим половинкам. Дружини спортсменів нерідко стають об'єктом захоплення, адже багато хто з них — справжні красуні, часто з модельною зовнішністю.

Деякі дівчата, використовуючи популярність чоловіків і свою привабливість, активно розвивають сторінки в соціальних мережах, збираючи десятки тисяч підписників і заробляючи на рекламі. Представляємо вашій увазі ТОП-5 найчарівніших дружин українських футболістів.

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Анастасія Луніна

Відкриває наш рейтинг Анастасія — дружина голкіпера мадридського "Реала" і збірної України Андрія Луніна. Пара познайомилася в Дніпрі, коли Андрій грав за місцевий клуб. Їхні стосунки тривають уже багато років, пройшли різні етапи, а 2021 року вони одружилися в Мадриді.

Анастасія Луніна. Фото: instagram.com/a.nastasica

Анастасія — дизайнерка за освітою. Вона активно веде свої соціальні мережі та допомагає з акаунтом чоловіка. Останніми роками дівчина іноді ділиться фото в купальниках, знімається в рекламі та тішить підписників своєю природною красою, хоча й не має модельних параметрів.

Анастасія віддає перевагу класичному стилю в одязі і часто публікує зворушливі знімки з чоловіком і сином.

Анастасія Конопля

Яскраво увірвалася у світ дружин футболістів кохана правого захисника "Шахтаря" і збірної України Юхима Коноплі.

Анастасія Конопля. Фото: instagram.com/iamkotikk

Раніше дівчина зустрічалася з футболістом київського "Динамо" Денисом Поповим, відомим своїм брутальним образом. Пізніше вона почала стосунки з більш спокійним Юхимом, і незабаром пара одружилася. Сьогодні вони разом виховують дитину.

Анастасія — справжній фанат спорту і тренажерного залу, що допомагає їй підтримувати струнку, підтягнуту фігуру. Її яскравий стиль і впевненість роблять дівчину помітною фігурою, а активне ведення соцмереж тільки додає їй популярності.

Дар'я Бондар

Третє місце посідає Дар'я — дружина центрального захисника "Шахтаря" і збірної України Валерія Бондаря.

Раніше Дар'я прославилася як дівчина форварда Владислава Супряги. Вона здобула журналістську освіту і зараз працює в пресслужбі "гірників", представляючи клуб на публіці.

Дар'я Бондар. Фото: instagram.com/savinadasha

Завдяки своїй ефектній зовнішності та частим появам на заходах Дар'я стала однією з найпопулярніших дружин футболістів у соціальних мережах.

Ангеліна Забарна

Одна з найпривабливіших дружин у нашому списку — Ангеліна, дружина центрального захисника "Борнмута" Іллі Забарного. Пара разом ще зі шкільних років, коли Ілля грав за юніорську команду київського "Динамо".

Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelina.zabarna

В Англії Ангеліна не тільки підтримує сімейне вогнище, а й займається власною справою — онлайн-школою з вивчення англійської мови.

Її свіжа, природна краса і скромний стиль ідеально доповнюють образ молодої дружини перспективного футболіста, який уже заявив про себе на міжнародній арені.

Марина Трубіна

Замикає наш ТОП-5 Марина — дружина воротаря португальської "Бенфіки" і збірної України Анатолія Трубіна. Пара разом уже шість років, а в грудні 2024 року вони офіційно одружилися.

Марина Трубіна. Фото: instagram.com/galaagannn

До переїзду в Португалію Марина працювала моделлю. Тепер вона згадує про минуле, публікуючи стильні пости в соцмережах. Цікаво, що Марина старша за Анатолія на півтора року, що, за її словами, допомагає їй давати чоловікові мудрі поради.

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