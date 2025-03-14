Андреева удивила словами о Свитолиной после победы над украинкой

Мирра Андреева отбивает мяч. Фото: Reuters/Jayne Kamin-Oncea

Украинка Элина Свитолина покинула престижный турнир в США. Она уступила Мирре Андреевой в четвертьфинале соревнования в Индиан-Уэллсе.

Андреева призналась, какие эмоции испытывает после победы над своим кумиром, сообщают российские СМИ.

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Победа над Джессикой Пегулой стала последней для Элины Свитолиной на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Украинка не смогла повторить свой рекорд 2019 года и выйти в полуфинал этот соревнования. Она уступила со счетом 0:2 (5:7, 3:6) россиянке Мирре Андреевой, которая выступает под нейтральным флагом. Матч продлился ровно полтора часа.

Элина Свитолина во время поединка. Фото: Reuters/Jayne Kamin-Oncea

Что Андреева сказал о победе над Свитолиной

Серебряный призер Олимпиады в Париже в парном разряде Мирра Андреева рассказала, что в детстве смотрела много матчей с участием Элины Свитолиной. Украинка была одним из ее кумиров, и 17-летняя россиянка внимательно наблюдала за ее манерой игры. Андреева ждала интенсивное противостояние и понимала, что Свитолина много мячей возвращает в корт.

"Она бегает, борется. Я понимала, что она пытается иногда играть чуть более агрессивно и пытается, может быть, пораньше завершить розыгрыш. Но сегодня был один из матчей, когда мы обе работали за каждый мяч. Такой был прям игровой теннис. И мне было, на самом деле, очень интересно играть. Это был один из таких матчей, когда я действительно получила удовольствие", — заявила Андреева.

Россиянка призналась, что действовала на кураже, и это помогло ей одержать важную победу. Андреева объяснила, что этот результат поможет ей добиться дальнейших успехов.

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