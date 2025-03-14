Усик откровенно рассказал, что думает об украинских политиках

Александр Усик во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Александр Усик откровенно рассказал о политических амбициях. Он уже начинает готовиться к окончанию спортивной карьеры.

Усик объяснил, что собирается делать через несколько лет и как относится к политике в интервью YouTube-каналу "Слава Дьомін".

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Александр Усик остается самым титулованным боксером мира среди представителей супертяжелого веса. В последние месяцы все чаще начинает появляться информация о том, что он может завершить спортивную карьеру и уйти в политику. Однако эти слухи не соответствуют реальности.

Усик поделился планами

В январе 2025 года украинскому чемпиону исполнилось 38 лет. Несмотря на это он не собирается уходить из бокса. Александр намерен продолжать карьеру как минимум два года, если ему хватит на это сил.

"Я не готов к политическому будущему и не вижу себя в этой роли. У меня есть спортивная карьера, и я не собираюсь ее завершать как минимум до 40 лет. Помимо этого я развиваю несколько собственных проектов, которые направлены на развитие спорта. Речь идет не только о боксе. У нас есть партнеры по всему миру, мы постоянно поддерживаем связь с Федерациями бокса на разных континентах. Поступает много разных запросов. Например, сделать сайт Федерации", — объяснил Усик.

Александр Усик отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Усик и Министерство спорта

Украинский чемпион ответил на вопрос о готовности быть министром спорта Украины, о чем он уже заявлял ранее. Усик считает, что эта должность не имеет прямого отношения к политике. Такая работа предполагает развитие спорта в стране и полностью отвечает целям, которые поставил перед собой боксер. Однако Усик не готов возглавить Министерство спорта завтра, если поступит подобное предложение. Он пока ментально не готов к такой ответственности.

"Если я никогда в жизни не стану министром спорта, меня это не расстроит. Почему люди хотят идти в политику? Есть два варианта. Они хотят власти из-за того, что их били в детстве. А еще они хотят денег. В Украине не такая политика, как в другом мире. Мне ничего этого не нужно. Я честно заработал деньги за границей, которые вкладываю в бизнес в Украине, плачу налоги", — добавил Усик.

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