Жена Усика рассказала, как Александр себя ужасно вел и она его бросила

Александр и Катерина Усик. Фото: скриншот

История отношения Александра и Катерины Усик началась не с любви, а с жалости. Свое великодушие проявила девушка.

Об этом Катерина рассказала во время интервью Славе Демину.

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По словам Катерины, ей было 15 лет и она дружила с Александром. Встречаться начали, когда боксер подарил ей розу за 5 гривен. Ее он купил за последние деньги.

Катерина рассказала, что ей стало жаль Александра и они тогда начали встречаться.

Также жена боксера рассказала, что Александр был ее первой любовью, из-за которой приходилось страдать.

Боксер вел себя настолько ужасно, пока Катерина его не бросила. Восстановить отношения смогли лишь спустя два года.

"Саня был моей первой любовью. Вот такой, которая приносит страдания. Он сам говорит, что плохо себя вел, да? Он вел себя просто ужасно, просто ужасно. Такое впечатление, что он меня так... Знаешь, как будто все мои органы... Он как будто их проверял. То есть мне настолько было плохо на душе...

Например, у меня же тогда был такой подростковый период. Это 15 лет, знаешь? Гормоны, всякое такое. И я просто... Вот мы, например... Я сейчас думаю: не было же тогда айфонов, да? Там кто-то встречается, кто-то не встречается. Мы договариваемся о встрече, а он не приходит. Второй раз договариваемся — и опять не приходит.

А у нас же сумки, нам же надо за ручку походить возле парка, знаешь? Мы же, как дети, где-то там обнимемся, что-то такое, по-детски. И что было? Да ничего. Я его бросила", — сказала Катерина.

Усик рассказала, что не сразу решилась окончательно разорвать связь. Однажды она сообщила Александру о расставании, объяснив это тем, что больше не хотела страдать, как в детстве, и хотела спокойствия перед сном.

Все это время ей было непросто. Иногда она уходила от него, но он возвращался, и она снова его принимала. С каждым таким случаем ее чувства постепенно угасали, пока не исчезли совсем. В конце концов они разошлись на два года. В этот период Катерина уже училась в институте и имела отношения с другими: сначала год с одним парнем, а потом еще год с другим.

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