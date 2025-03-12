Усик із донькою зустрів Білодід у Києві в дуже цікавому місці

Усик із дочкою зустрівся з топовою українською спортсменкою
Об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик продовжує проводити час із сім'єю допоки не прийняв новий поєдинок. У Києві він уже був помічений разом із донькою Єлизаветою.
Олександр з Єлизаветою випадково зустріли олімпійську призерку з дзюдо Дар'ю Білодід, про що остання повідомила в Instagram.
Де Усик зустрівся з Білодід
Олександр, Єлизавета і Дар'я зустрілися в одному з київських православних храмів. Ймовірно, вони випадково зустрілися на недільній службі.
Зазначимо, що після провальних Олімпійських ігор Білодід активно не змагається. Можливо, українка вже завершила свою спортивну кар'єру, але ще не офіційно.
Зараз Дар'я здебільшого публікує фото або з відпочинку за кордоном, або з київських заходів.
Усик після реваншу з Ф'юрі вирішив не завершувати кар'єру. Олександр планує провести ще два бої. Можливо, один із них відбудеться наприкінці року.
Нагадаємо, "Шахтар" і "Динамо" провалили старт другої половини чемпіонату УПЛ — ми розповіли, чому так сталося.
Україна 2014 року перемогла на естафеті з біатлону на Олімпіаді в Сочі — чим зараз займаються переможниці.
Легендарні Уле-Ейнаре Бьорндален і француз Рафаеле Пуаре після завершення кар'єри не забули про біатлон.
Колишній кривдник Василя Ломаченка Теофімо Лопес напав з ударом на суперника під час стердауну.
Читайте Новини.LIVE!