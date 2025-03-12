Усик із донькою зустрів Білодід у Києві в дуже цікавому місці

Олександр та Єлизавета Усики. Фото: Instagram @usyk_kate1505

Об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик продовжує проводити час із сім'єю допоки не прийняв новий поєдинок. У Києві він уже був помічений разом із донькою Єлизаветою.

Олександр з Єлизаветою випадково зустріли олімпійську призерку з дзюдо Дар'ю Білодід, про що остання повідомила в Instagram.

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Дар'я Білодід. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Де Усик зустрівся з Білодід

Олександр, Єлизавета і Дар'я зустрілися в одному з київських православних храмів. Ймовірно, вони випадково зустрілися на недільній службі.

Дар'я Білодід і Олександр з Єлизаветою Усики. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Зазначимо, що після провальних Олімпійських ігор Білодід активно не змагається. Можливо, українка вже завершила свою спортивну кар'єру, але ще не офіційно.

Зараз Дар'я здебільшого публікує фото або з відпочинку за кордоном, або з київських заходів.

Усик після реваншу з Ф'юрі вирішив не завершувати кар'єру. Олександр планує провести ще два бої. Можливо, один із них відбудеться наприкінці року.

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