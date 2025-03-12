Усик с дочерью встретил Белодед в Киеве в очень интересном месте

Усик с дочерью встретился с топовой украинской спортсменкой
Объединенный чемпион мира по боксу Александр Усик продолжает проводить время с семьей пока не принял новый поединок. В Киеве он уже был замечен вместе с дочерью Елизаветой.
Александр с Елизаветой случайно встретили олимпийскую призершу по дзюдо Дарью Белодед, о чем последняя сообщила в Instagram.
Где Усик встретился с Белодед
Александр, Елизавета и Дарья встретились в одно миз киевских православных храмов. Вероятно, они случайно встретились на воскресной службе.
Отметим, что после провальных Олимпийских игр Белодед активно не соревнуется. Возможно, украинка уже завершила свою спортивную карьеру, но еще не официально.
Сейчас Дарья в основном публикует фото либо с отдыха за границей, либо с киевских мероприятий.
Усик после реванша с Фьюри решил не завершать карьеру. Александр планирует провести еще два боя. Возможно, один из них состоится в конце года.
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