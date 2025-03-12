Усик с дочерью встретил Белодед в Киеве в очень интересном месте

Александр и Елизавета Усики. Фото: Instagram @usyk_kate1505

Объединенный чемпион мира по боксу Александр Усик продолжает проводить время с семьей пока не принял новый поединок. В Киеве он уже был замечен вместе с дочерью Елизаветой.

Александр с Елизаветой случайно встретили олимпийскую призершу по дзюдо Дарью Белодед, о чем последняя сообщила в Instagram.

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Дарья Белодед. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Где Усик встретился с Белодед

Александр, Елизавета и Дарья встретились в одно миз киевских православных храмов. Вероятно, они случайно встретились на воскресной службе.

Дарья Белодед и Александр с Елизаветой Усики. Фото: instagram.com/dariabilodid7

Отметим, что после провальных Олимпийских игр Белодед активно не соревнуется. Возможно, украинка уже завершила свою спортивную карьеру, но еще не официально.

Сейчас Дарья в основном публикует фото либо с отдыха за границей, либо с киевских мероприятий.

Усик после реванша с Фьюри решил не завершать карьеру. Александр планирует провести еще два боя. Возможно, один из них состоится в конце года.

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