Дружина Усика розповіла, як Олександр жахливо поводився і вона його кинула

Олександр та Катерина Усик. Фото: скриншот

Історія ставлення Олександра та Катерини Усик почалася не з кохання, а з жалю. Свою великодушність виявила дівчина.

Про це Катерина розповіла під час інтерв'ю Славі Дьоміну.

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За словами Катерини, їй було 15 років і вона дружила з Олександром. Зустрічатись почали, коли боксер подарував їй троянду за 5 гривень. Її він купив за останні кошти.

Катерина розповіла, що їй стало шкода Олександра й вони тоді почали зустрічатися.

Також дружина боксера розповіла, що Олександр був її першою любов’ю, через яку доводилося страждати.

Боксер поводив себе настільки жахливо, поки Катерина його не кинула. Відновити стосунки змогли лише через два роки.

"Саня був моєю першою любов’ю. От такою, що приносить страждання. Він сам каже, що погано себе поводив, так? Він поводився просто жахливо, просто жахливо. Таке враження, що він мене так… Знаєш, ніби всі мої органи… Він ніби їх перевіряв. Тобто мені настільки було погано на душі…

Наприклад, у мене ж тоді був такий підлітковий період. Це 15 років, знаєш? Гормони, всяке таке. І я просто… От ми, наприклад… Я зараз думаю: не було ж тоді айфонів, так? Там хтось зустрічається, хтось не зустрічається. Ми домовляємося про зустріч, а він не приходить. Другий раз домовляємося — і знову не приходить.

А в нас же сумки, нам же треба за ручку походити біля парку, знаєш? Ми ж, як діти, десь там обіймемось, щось таке, по-дитячому. І що було? Та нічого. Я його кинула", — сказала Катерина.

Усик розповіла, що не одразу наважилася остаточно розірвати зв’язок. Одного разу вона повідомила Олександру про розставання, пояснивши це тим, що більше не хотіла страждати, як у дитинстві, і прагнула спокою перед сном.

Весь цей час їй було непросто. Іноді вона йшла від нього, але він повертався, і вона знову його приймала. З кожним таким випадком її почуття поступово згасали, поки не зникли зовсім. Зрештою вони розійшлися на два роки. У цей період Катерина вже навчалася в інституті й мала стосунки з іншими: спочатку рік із одним хлопцем, а потім ще рік з іншим.

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