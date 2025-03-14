Усик відверто розповів, що думає про українських політиків

Олександр Усик під час інтерв'ю. Фото: скриншот YouTube

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик відверто розповів про політичні амбіції. Він уже починає готуватися до закінчення спортивної кар'єри.

Усик пояснив, що збирається робити через кілька років і як ставиться до політики в інтерв'ю YouTube-каналу "Слава Дьомін".

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Олександр Усик залишається найтитулованішим боксером світу серед представників суперважкої ваги. Останніми місяцями все частіше починає з'являтися інформація про те, що він може завершити спортивну кар'єру та піти в політику. Однак ці чутки не відповідають реальності.

Усик поділився планами

У січні 2025 року українському чемпіону виповнилося 38 років. Попри це він не збирається йти з боксу. Олександр має намір продовжувати кар'єру щонайменше два роки, якщо йому вистачить на це сил.

"Я не готовий до політичного майбутнього і не бачу себе в цій ролі. У мене є спортивна кар'єра, і я не збираюся її завершувати як мінімум до 40 років. Крім цього, я розвиваю кілька власних проєктів, які спрямовані на розвиток спорту. Йдеться не тільки про бокс. У нас є партнери по всьому світу, ми постійно підтримуємо зв'язок із Федераціями боксу на різних континентах. Надходить багато різних запитів. Наприклад, зробити сайт Федерації", — пояснив Усик.

Олександр Усик відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Усик та Міністерство спорту

Український чемпіон відповів на запитання про готовність бути міністром спорту України, про що він уже заявляв раніше. Усик вважає, що ця посада не має прямого стосунку до політики. Така робота передбачає розвиток спорту в країні й повністю відповідає цілям, які поставив перед собою боксер. Однак Усик не готовий очолити Міністерство спорту завтра, якщо надійде така пропозиція. Він поки ментально не готовий до такої відповідальності.

"Якщо я ніколи в житті не стану міністром спорту, мене це не засмутить. Чому люди хочуть іти в політику? Є два варіанти. Вони хочуть влади через те, що їх били в дитинстві. А ще вони хочуть грошей. В Україні не така політика, як в іншому світі. Мені нічого цього не потрібно. Я чесно заробив гроші за кордоном, які вкладаю в бізнес в Україні, плачу податки", — додав Усик.

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