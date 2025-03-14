Украинский футболист пропал без вести после боя под Покровском

Роман Максимюк в рядах ВСУ. Фото: Instagram Святослава Сироти

Известный спортсмен Роман Максимюк может считаться пропавшим без вести на фронте. Он защищал Украину в составе одного из подразделений ВСУ.

Детали трагедии сообщил на своей странице в Facebook бывший футбольный голкипер Святослав Сирота.

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Роман Максимюк добровольно присоединился к армии и с оружием в руках боролся против российских оккупантов. В последние месяцы он нес службу в Донецкой области, оборонял Покровск.

Святослав Сирота написал, что с его бывшим коллегой почти не было связи. Максимюк передавал вести о себе с помощью других бойцов. Однако в конце января эта связь прекратилась. Роман пропал без вести. Есть вероятность, что он до сих пор жив, но о дальнейшей судьбе бывшего спортсмена ничего не известно. Сирота хочет, чтобы украинцы помнили Максимюка и его подвиг.

Роман Максимюк (справа) против Дентиньо из "Шахтера" в 2011 году. Фото: УНИАН

Что известно о Романе Максимюке

Воспитанник ивано-франковского футбола успел поиграть в составе "Прикарпатья" в последний год существования СССР. В дальнейшем выступал на позиции левого полузащитника за многие украинские команды, среди которых "Днепр", "Динамо" и "Волынь", где также работал тренером после завершения карьеры. Помимо луцкой команды, работал с "Вересом" и "Тернополем".

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