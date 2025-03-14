Украина — Бельгия: где и когда смотреть онлайн матча Лиги Наций

Игроки сборной Украины благодарят болельщиков. Фото: УАФ

Два мартовских матча сборной Украины станут определяющими для дальнейшей работы Сергея Реброва в команде. "Сине-желтые" сыграют в плей-офф Лиги Наций с Бельгией. Портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую онлайн-трансляцию обоих поединков.

Уже 20 и 23 марта сборную Украины ждет противостояние с крепкой Бельгией, которая недавно сменила главного тренера. Эти команды встречались на групповом этапе Евро-2024 и сыграли вничью без голов. Однако с тех пор у обеих команд многое изменилось. "Сине-желтые" являются аутсайдером пары, но это не означает, что "красные дьяволы" сумеют одержать верх.

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В четверг, 20 марта, "сине-желтые" примут команду Руди Гарсии в Испании на стадионе "Нуэва-Кондомина" в городе Мурсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Этот поединок сборной Украины, как и все остальные матчи национальной команды, можно будет бесплатно посмотреть на региональных телеканалах Общественного телевидения ("Суспільне Киев", "Суспільне Днепр" и тд). Также противостояние будет транслировать медиа-сервис Megogo. Портал Новини.LIVE бесплатно проведет текстовую трансляцию матча.

Роман Яремчук в объятиях партнеров по команде. Фото: УАФ

Эти команды встречались на чемпионате Европы по футболу в 2024 году. В рамках третьего тура Украина и Бельгия сыграли вничью со счетом 0:0. Команде Реброва было нужна только победа, и тот результат означал для нее вылет из турнира. Бельгия прошла в следующую стадию, где проиграла Франции (0:1).

По итогам результатов Лиги Наций-2024 бельгийцы заняли 3 место в группе 2 Лиги А. "Красных дьяволов" опередили Франция и Италия, четвертую строчку занял Израиль. Вскоре после этого пост главного тренера сборной Бельгии занял француз Руди Гарсия, а Доменико Тедеско отправился в отставку.

Сборная Украины только в последних турах обеспечила себе 2 место в группе 1 Лиги В. Впереди оказалась Чехия, Грузия и Албания заняли третье и четвертое место.

Победитель противостояния Украина — Бельгия будет выступать в Лиге А следующего розыгрыша турнира.

Кадровая ситуация в сборной Украины

Сергей Ребров не вызвал в команду несколько футболистов, которые в недавнем прошлом были важными исполнителями для "сине-желтых". И если Владимир Бражко после травмы сосредоточится на выступлении за молодежную команду, то отсутствие вице-капитана Александра Зинченко удивляет.

Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: УАФ

Защитник действительно редко выходил на поле в составе "Арсенала" в последние месяцы. Однако недавно главный тренер английской команды поставил футболиста в основной состав на новую позицию в центре поля. Зинченко хорошо отыграл матч и забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Наставник лондонцев признал, что футболист набрал хорошую форму. Реброву такой игрок мог бы быть полезен.

При этом важно отметить возвращение в состав сборной Украины лидера "Динамо" Андрея Ярмоленко. В последнее время он получал вызов только резервный список команды, однако на этот раз тренерский штаб "сине-желтых" изменил мнение. И, разумеется, Михаил Мудрик не сможет сыграть за национальную команду. Результат его повторной пробы на допинг до сих пор не известен.

Напомним, стало известно, кто может возглавить сборную Украины в случае отставки Сергея Реброва.

Тем временем в киевском "Динамо" случился новый скандал из-за отказа игрока возвращаться в клуб.

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