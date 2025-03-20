Лига Наций: сегодня сборная Украины примет Бельгию, где смотреть трансляцию

Роман Яремчук празднует гол. Фото: УНИАН

Футболисты сборной Украины выйдут на поле стадиона в испанской Мурсии, чтобы сыграть первый поединок плей-офф Лиги Наций с командой Бельгии. На пути стоит путевка в элитный дивизион турнира. Это противостояние будет доступно на портале Новини.LIVE, который проведет прямую текстовую трансляцию матча.

В четверг, 20 марта, в 21:45 по киевскому времени, сборную Украины ждет серьезное испытание. Бельгия станет опасным соперником для команды Сергея Реброва. И тут не время вспоминать о том, что на Евро-2024 соперники сыграли со счетом 0:0. Сейчас многие болельщики порадовались бы повторению того результата.

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Главная звезда бельгийской команды Ромелу Лукаку. Фото: Reuters/Lee Smith

Где и когда смотреть матч Украина — Бельгия

Незадолго до начала первого поединка стало известно, что общественный вещатель больше не будет показывать матчи с участием "сине-желтых". "Суспільне" не покажет противостояние, но его можно будет увидеть на Megogo, а также на эфирном телеканале медиасервиса "Мегого Спорт".

Швейцарец Сандро Шерер был назначен главным судьей поединка. Этот рефери известен тем, что позволяет бороться футболистам, редко кого-то удаляет с поля и обходится практически без предупреждений и пенальти.

Андрей Ярмоленко вернулся в сборную Украины. Фото: УНИАН

Кадровый состав сборной Украины

Уже известно, что защитники Максим Таловеров и Валерий Бондарь, а также форвард Артем Довбик не помогут "сине-желтом" в этом матче. Главный тренер команды Сергей Ребров вызвал из резервного списка Александра Сватка, который способен сыграть в центре обороны.

Не известно, кто выйдет в основе и займет место в воротах сборной Украины. Некоторые журналисты утверждают, что это будет Андрей Лунин, у которого мало практики в мадридском "Реале". А ворота бельгийской команды точно будет защищать партнер украинца по испанскому клубу Тибо Куртуа, который недавно вернулся в сборную. В Бельгии пишут, что это негативно повлияло на атмосферу в команде.

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