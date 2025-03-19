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Роналдо подпишет контракт с известным европейским клубом

19 марта 2025 08:31
Иван Крутогоров - Редактор
Роналду вернется в Европу и подпишет контракт с известным клубом
Криштиану Роналду перед игрой. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed
Иван Крутогоров - Редактор

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду рассматривает возможность возвращения в один из европейских клубов. У лидера "Аль-Насра" есть цель, ради которой он готов это сделать. 

Роналду уже выбирает клуб, в котором продолжит карьеру, сообщает A Bola

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Криштиану Роналду полон решимости принять участие в матчах чемпионата мира по футболу 2026 года. Опытный футболист не собирается завершать карьеру, пока не состоится Мундиаль. За полтора года до турнира 40-летний португалец чувствует силы и уверенность, чтобы продолжать выходить на поле. 

Роналду выбирает новый клуб 

Португалец не просто собирается поехать на ЧМ-2026 в составе своей национальной команды. Он собирается претендовать на выход на поле в основном составе. Ради этой цели Криштиану может вернуться в Европу, чтобы выступать в более конкурентном клубе. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду празднует гол. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

У Роналду есть предложения от "Спортинга", в котором он когда-то начинал футбольную карьеру. Контракт португальца с "Аль-Насром" истекает летом этого года. Криштиану может продлить соглашение и уйти в лиссабонский клуб на правах аренды, но при этом он останется амбассадором Саудовской Аравии. 

Также в услугах Роналду заинтересован один из английских клубов, название которого не сообщают. В этом сезоне Криштиану провел 30 матчей за "Аль-Наср". Он забил 26 голов и сделал 3 результативные передачи. 

Напомним, украинский журналист заявил о том, что в киевское "Динамо" могут пригласить известного тренера. 

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