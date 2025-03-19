Роналду повернеться в Європу і підпише контракт із відомим клубом

Роналдо підпише контракт із відомим європейським клубом
Футболіст збірної Португалії Кріштіану Роналду розглядає можливість повернення в один із європейських клубів. У лідера "Аль-Насра" є мета, заради якої він готовий це зробити.
Роналду вже обирає клуб, у якому продовжить кар'єру, повідомляє A Bola.
Кріштіану Роналду сповнений рішучості взяти участь у матчах чемпіонату світу з футболу 2026 року. Досвідчений футболіст не збирається завершувати кар'єру, поки не відбудеться Мундіаль. За півтора року до турніру 40-річний португалець відчуває сили й упевненість, щоб продовжувати виходити на поле.
Роналду обирає новий клуб
Португалець не просто збирається поїхати на ЧС-2026 у складі своєї національної команди. Він збирається претендувати на вихід на поле в основному складі. Заради цієї мети Кріштіану може повернутися в Європу, щоб виступати в більш конкурентному клубі.
У Роналду є пропозиції від "Спортінга", в якому він колись починав футбольну кар'єру. Контракт португальця з "Аль-Насром" закінчується влітку цього року. Кріштіану може продовжити угоду і піти в лісабонський клуб на правах оренди, але при цьому він залишиться амбасадором Саудівської Аравії.
Також у послугах Роналду зацікавлений один з англійських клубів, назву якого не повідомляють. У цьому сезоні Кріштіану провів 30 матчів за "Аль-Наср". Він забив 26 голів і зробив 3 результативні передачі.
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