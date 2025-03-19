Трансферне літо 2025: які клуби полюють на Забарного, Луніна і Мудрика

Георгій Судаков. Фото: "Шахтар"

Літнє трансферне вікно обіцяє стати гарячим періодом для українських футболістів, які продовжують завойовувати увагу європейських клубів. Очікується поповнення топових ліг.

На тлі зростання зацікавленості до українських гравців, портал Новини.LIVE вирішив оцінити можливі трансфери.

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Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Ілля Забарний: крок до топклубу

Захисник "Борнмута" Ілля Забарний, чию трансферну вартість підіймають кожного місяця, влітку буде ціллю топових клубів.

У свої 22 роки він став ключовим гравцем команди, та привернув увагу "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенгема" та "Челсі".

Перехід Забарного може стати одним із найдорожчих в історії українського футболу, оскільки майбутній трансфер оцінюють в 70-80 млн євро.

Олександр Зінченко: повернення до топформи

Лівий захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко переживає непрості часи через конкуренцію, адже у Мікеля Артети він лише третій вибір на цю позицію.

Однак, матч проти ПСВ показав, що Зінченко досі може грати в півзахисті, де "Арсеналу" також потрібні люди через постійні травми.

Чутки пов’язують Олександра з "Атлетіко" Мадрид, де він міг би розкрити свій потенціал у новій системі. Також була зацікавленість від французького "Марселя" та від мюнхенської "Баварії".

Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Андрій Лунін: вибір між "Реалом" і АПЛ

Голкіпер "Реалу" Андрій Лунін попри малу кількість ігрового часу цього сезону, довів свій клас. При цьому, його конкуренція з Тібо Куртуа робить українця більш психологічно стійким.

"Манчестер Юнайтед" готовий запропонувати 40 млн євро, щоб зробити його основним воротарем. Однако атмосфера в команді не найкраща і тому, вибір українця стане однією з інтриг літа. В тому ж "Ман Сіті" навантаження менше.

Михайло Мудрик: шанс на перезапуск

Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик поки не виправдав очікувань після трансферу за 70 млн євро.

Оренда до "Баварії" чи "Ювентуса" може стати для нього можливістю повернути впевненість. При цьому, більш ймовірним виглядає продаж в "Баєр".

Фанати сподіваються, що літо 2025-го стане поворотним у його кар’єрі. Однак, це у випадку, що Мудрик не отримає тривалу дискваліфікацію за допінг.

Віктор Циганков: новий виклик у Європі

Лідер "Жирони" Віктор Циганков вражає в Ла Лізі, і його трансфер до клубу з топ-5 ліг виглядає логічним кроком.

"Тоттенгем" та "Наполі" уже проявляють інтерес до 27-річного вінгера, який може коштувати близько 35 млн євро.

Літо 2025 року може стати знаковим для українського футболіста, якщо він не продовжить отримувати травми.

Анатолій Трубін. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81

Анатолій Трубін: новий виклик для воротаря

Голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін демонструє невпевнену гру в Португалії і команда розуміє, що воротаря необхідно продати найближчого літа, поки він не сів у запас.

Трубін привертає увагу "Баварії", "Манчестер Сіті" та "Інтера", які бачать у ньому майбутню зірку на десять років. Трансферна ціна може сягнути 30 млн євро.

Микола Шапаренко: з "Динамо" до Європи

Півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко вже давно хоче піти з УПЛ, але з тих чи інших причин він досі в Києві.

За Шапаренка пропонують, 10-15 млн євро, а "Динамо" ніколи не хотіло менше ніж 20 млн євро.

Цікавість до гравця поки проявляли лише турецькі "Бешикташ" та "Трабзонспор".

Георгій Судаков: перлина "Шахтаря"

Хавбек "Шахтаря" Георгій Судаков, чий цінник по версії "Трансфермаркт" зріс до 35 млн євро має піти влітку, бо на його позицію претендує Марлон Гомес.

До того, через невдалу гру Судакова зменшилась його вартість і про 70 млн євро наразі ніхто не говорить.

На радарах зацікавлених досі "Ліверпуль", "Наполі" та "Ювентус".

Нагадаємо, в "Олександрії" не готові продовжити контракт Руслана Ротаня, який цікавий іншим командам.

Трансферна вартість Іллі Забарного зросла, а Михайло Мудрик і Віталій Миколенко не втратили ні копійки.

Стало відомо, що Ротань може замінити Олександра Шовковського в "Динамо".

Раніше стало відомо про чотири факти щодо стадіону, де зіграє Україна та Бельгія 20 березня.