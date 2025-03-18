Transfermarkt оновив ціни: Забарний, Зінченко та Миколенко у фокусі

Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Аналітичний портал Transfermarkt тричі на рік оновлює вартості футболістів. 18 березня оновлення чекали на Англійську Прем’єр-лігу, де грають гравці національної збірної України.

Ці зміни відображають поточну форму, ігровий час та внесок футболістів у своїх клубах. Портал Новини.LIVE зафіксував зміни п’яти українських легіонерів АПЛ станом на березень.

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Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Ілля Забарний активно зростає

Центральний захисник "Борнмута" Ілля Забарний, став справжньою сенсацією цього сезону АПЛ. Його вартість за останні три місяці зросла з 38 до 40 мільйонів євро, що зробило його найдорожчим українським гравцем у збірній України.

У 22 роки Ілля стабільно грає та цементує захист команди. Без Забарного "Борнмуту" складно грати. Якщо влітку він перейде в топклуб, то його вартість може скласти від 70 млн євро.

Олександр Зінченко. Фото: Reuters

Олександра Зінченка, який тривалий період був одним з найдорожчих українських футболістів наразі втрачає у вартості. Захисник "Арсеналу" втратив вісім мільйонів і тепер оцінюється у 22 мільйони євро. Причиною став обмежений ігровий час.

Михайло Мудрик після проваленого допінг-тесту вже майже три місяці чекає на кінцевий вердикт. Попри відсутність ігрового часу вінгер "Челсі" залишився на рівні 30 мільйонів євро.

Віталій Миколенко. Фото: instagram.com/mikola_16

Цікаві цифри продовжує показували Віталій Миколенко, захисник "Евертона", який стабільно має показник 28 мільйонів євро під час другого оновлення підряд.

Попри невдалу атакувальну гру, надійність Миколенка в обороні тримає ціну на високому рівні.

Молодий центральний півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк також не змінив своєї вартості — 12 мільйонів євро. У 21 рік він поступово завойовує місце в команді, але для різкого стрибка йому ще потрібен час.

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