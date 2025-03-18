Transfermarkt обновил цены: Забарный, Зинченко и Миколенко в фокусе

Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Аналитический портал Transfermarkt трижды в год обновляет стоимости футболистов. 18 марта обновления ждали Английскую Премьер-лигу, где играют игроки национальной сборной Украины.

Эти изменения отражают текущую форму, игровое время и вклад футболистов в своих клубах. Портал Новини.LIVE зафиксировал изменения пяти украинских легионеров АПЛ по состоянию на март.

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Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Илья Забарный активно растет

Центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный, стал настоящей сенсацией этого сезона АПЛ. Его стоимость за последние три месяца выросла с 38 до 40 миллионов евро, что сделало его самым дорогим украинским игроком в сборной Украины.

В 22 года Илья стабильно играет и цементирует защиту команды. Без Забарного "Борнмуту" сложно играть. Если летом он перейдет в топ-клуб, то его стоимость может составить от 70 млн евро.

Александр Зинченко. Фото: Reuters

Александра Зинченко, который длительный период был одним из самых дорогих украинских футболистов сейчас теряет в стоимости. Защитник "Арсенала" потерял восемь миллионов и теперь оценивается в 22 миллиона евро. Причиной стало ограниченное игровое время.

Михаил Мудрик после проваленного допинг-теста уже почти три месяца ждет окончательного вердикта. Несмотря на отсутствие игрового времени вингер "Челси" остался на уровне 30 миллионов евро.

Виталий Миколенко. Фото: instagram.com/mikola_16

Интересные цифры продолжает показывать Виталий Миколенко, защитник "Эвертона", который стабильно имеет показатель 28 миллионов евро во время второго обновления подряд.

Несмотря на неудачную атакующую игру, надежность Миколенко в обороне держит цену на высоком уровне.

Молодой центральный полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк также не изменил своей стоимости — 12 миллионов евро. В 21 год он постепенно завоевывает место в команде, но для резкого скачка ему еще нужно время.

Напомним, наставник "Александрии" Руслан Ротань вскоре станет свободным агентом и покинет клуб.

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