Transfermarkt обновил цены: Забарный, Зинченко и Миколенко в фокусе

Забарный взлетел до 40 млн, а кто еще из украинцев шокирует ценой
Аналитический портал Transfermarkt трижды в год обновляет стоимости футболистов. 18 марта обновления ждали Английскую Премьер-лигу, где играют игроки национальной сборной Украины.
Эти изменения отражают текущую форму, игровое время и вклад футболистов в своих клубах. Портал Новини.LIVE зафиксировал изменения пяти украинских легионеров АПЛ по состоянию на март.
Илья Забарный активно растет
Центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный, стал настоящей сенсацией этого сезона АПЛ. Его стоимость за последние три месяца выросла с 38 до 40 миллионов евро, что сделало его самым дорогим украинским игроком в сборной Украины.
В 22 года Илья стабильно играет и цементирует защиту команды. Без Забарного "Борнмуту" сложно играть. Если летом он перейдет в топ-клуб, то его стоимость может составить от 70 млн евро.
Александра Зинченко, который длительный период был одним из самых дорогих украинских футболистов сейчас теряет в стоимости. Защитник "Арсенала" потерял восемь миллионов и теперь оценивается в 22 миллиона евро. Причиной стало ограниченное игровое время.
Михаил Мудрик после проваленного допинг-теста уже почти три месяца ждет окончательного вердикта. Несмотря на отсутствие игрового времени вингер "Челси" остался на уровне 30 миллионов евро.
Интересные цифры продолжает показывать Виталий Миколенко, защитник "Эвертона", который стабильно имеет показатель 28 миллионов евро во время второго обновления подряд.
Несмотря на неудачную атакующую игру, надежность Миколенко в обороне держит цену на высоком уровне.
Молодой центральный полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк также не изменил своей стоимости — 12 миллионов евро. В 21 год он постепенно завоевывает место в команде, но для резкого скачка ему еще нужно время.
Напомним, наставник "Александрии" Руслан Ротань вскоре станет свободным агентом и покинет клуб.
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